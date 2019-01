Zusammenstoß bei Buttendorf: Zwei Personen leicht verletzt

Hubschrauber brachte Notarzt an die Unfallstelle - Straße komplett gesperrt - vor 7 Minuten

BUTTENDORF - Am Sonntagnachmittag stießen zwei Autos auf der Verbindungsstraße zwischen Roßtal und Buttendorf zusammen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. An der Unfallstelle landete auch ein Hubschrauber.

Gegen 14.45 Uhr war ein Golf-Fahrer von Roßtal Richtung Buttendorf unterwegs. In einer Linkskurve kam er mit seinem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Dacia zusammen. Beide Fahrer wurden bei der Kollision leicht verletzt. Der Golf landete durch die Wucht des Aufpralls im Straßengraben. Ein Hubschrauber landete an der Unfallstelle, um den Notarzt zum Einsatzort zu bringen. Die Straße war zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge komplett gesperrt.

evo