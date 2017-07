Am Freitagnachmittag kam es zu einem schweren Motorradunfall auf der B8 nahe der Anschlussstelle Fürth-West. Nach Angaben der Polizei war ein 26-Jähriger mit seinem VW von der Würzburger Straße kommend auf die B8 aufgefahren. Beim Wechsel auf die linke von zwei Fahrspuren kam es zur Kollision mit dem Motorrad. Dabei stürzte der Biker und verletzte sich so schwer, dass er trotz Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle starb. Der Autofahrer erlitt einen Schock und kam mit dem Rettungsdienst vorsorglich in eine Klinik. © ToMa