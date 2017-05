Zwei Frauen betrügen Fürther Rentnerin

Während eine der Täterinnen die Seniorin ablenkte, griff die andere zum Geldbeutel - vor 55 Minuten

FÜRTH - Zwei Trickbetrügerinnen haben am Samstagvormittag die Spendenbereitschaft einer 85-jährigen Fürtherin ausgenutzt. Während eine Frau die Seniorin in ihrer Wohnung an der Foerstermühle ablenkte, stahl die Komplizin Bargeld.

Als es gegen 10 Uhr an der Wohnungstür der Rentnerin klingelte, ließ sie eine der Täterinnen ohne Argwohn ein. Die zirka 25-jährige, laut Polizei "südländisch" aussehende Frau hatte eine Spendenliste bei sich, für alles Weitere ließ man sich am Esstisch nieder.

Die Seniorin saß mit dem Rücken zur Tür und war für ein paar Augenblicke abgelenkt, ehe sie schemenhaft eine Gestalt hinter sich erkannte und bemerkte, dass sich neben der Spendensammlerin ein ungebetener Gast in ihrer Wohnung aufhielt. Beide Frauen verschwanden genauso schnell, wie sie gekommen waren. Erst jetzt stellte die 85-Jährige fest, dass ihr 100 Euro aus einer Geldmappe fehlten.

Die Kriminalpolizei bittet unter der (09 11) 2112 3333 um Hinweise zu den beiden Frauen und warnt vor ihrer kriminellen Masche. Opfer von Trickdiebstählen sollten umgehend über Notruf 110 mit der Polizei Kontakt aufnehmen.

