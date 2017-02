Zwei Frauen eingeklemmt: Fiat-Fahrerin übersieht VW

Fürther Feuerwehr muss mit schwerem Gerät anrücken - vor 39 Minuten

FÜRTH - Am späten Donnerstagabend krachte es auf der Würzburger Straße in Fürth: Eine Fiat-Fahrerin übersah mit ihrem Fahrzeug beim Überqueren der Straße einen Passat. Der Aufprall war so heftig, dass die Frau sowie ihre Mitfahrerin in dem Autp eingeklemmt wurden und von der Feuerwehr befreit werden mussten.

Bilderstrecke zum Thema Fiat-Fahrerin missachtet Vorfahrt: Zwei Verletzte in Fürth Kollision am späten Donnerstagabend auf der Würzburger Straße: Eine Fiat-Fahrerin wollte mit ihrem Wagen die Straße überqueren, übersah dabei jedoch einen VW Passat. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Frau sowie ihre Mitfahrerin in ihrem Auto eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Beide Frauen kamen mit Verletzungen ins Krankenhaus.



Gegen 23.30 Uhr wollte die Frau mit ihrem Fiat Punto von der Unterfarrnbacher Straße kommend die Würzburger Straße überqueren. Die Ampel war zu diesem Zeitpunkt abgeschaltet mit gelbem Blinklicht. Auf der Würzburger Straße übersah sie dabei einen VW Passat. Im Bereich der Kreuzungsmitte kam es zur Kollission.

Beide Frauen im Fiat wurden dabei eingeklemmt. Die Berufsfeuerwehr Fürth rückte mit schwerem Gerät an und öffneten die Fahrertür. Auch das Dach des Fiat musste abgenommen werden. Nach rund 20 Minuten konnten die Frauen aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Über die Schwere ihrer Verletzungen ist derzeit noch nichts bekannt, die herbeigerufene Notärztin ordnete jedoch eine Unterbringung beider in einem Krankenhaus an.

Die Würzburger Straße war für die Bergungsmaßnahmen komplett gesperrt, aufgrund der Uhrzeit gab es jedoch keine Verkehrsbehinderungen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

fas

Mail an die Redaktion