Zwei Frauen in Zirndorf an der FAZ-Spitze

Klaus Strube schied bei FreiwilligenAgentur aus - vor 41 Minuten

ZIRNDORF - Mit dem Jahreswechsel steht die FreiwilligenAgentur Zirndorf (FAZ) unter neuer Regie. Klaus Strube hat sich nach sechs Jahren seit Gründung der Ehrenamts-Börse von der Leitungsposition verabschiedet. Seinen Job übernimmt eine Doppelspitze: Elvi Leinhos und Doris Bachmann folgen ihm nach.

Klaus Strube und seine Nachfolgerinnen bei der FAZ, Elvi Leinhos und Doris Bachmann (stehend von links). © Foto: privat



Klaus Strube und seine Nachfolgerinnen bei der FAZ, Elvi Leinhos und Doris Bachmann (stehend von links). Foto: Foto: privat



Neben Bürgermeister Thomas Zwingel waren zahlreiche Unterstützer und Begleiter aus der Gründungsphase der Einladung zur Abschiedsfeier für Strube gefolgt und haben ihm für seine Aufbauarbeit in der FAZ gedankt. Seinem unermüdlichen Einsatz sei es zu verdanken, dass sich mittlerweile bis zu 240 ehrenamtliche Helfer in Zirndorf und Umgebung engagieren.

Lesepate bis Seniorenhelfer

Die FAZ arbeitet mit fast 40 verschiedenen Einrichtungen zusammen. Wer sich für andere Menschen einsetzen möchte, findet über sie ein breites Betätigungsfeld — ob als Lesepate, Seniorenbegleiter, Schülercoach oder in der Flüchtlingsarbeit.

Angebote und Projekte wie unlängst die „Kleinen Entdecker“, die in Kindergärten und Schulen als sogenannte Entdeckerpaten agieren, sind breit gefächert und wurden kontinuierlich weiterentwickelt. Unter der

Leitung Strubes sei die Initiative ständig gewachsen und habe sich zu einer festen Anlaufstelle für kulturell und sozial engagierte Bürger in Zirndorf entwickelt, teilt Doris Bachmann mit.

Ihr und Elvi Leinhos stünden damit hervorragende Bedingungen für eine erfolgreiche Fortsetzung der Ehrenamtsarbeit in Zirndorf zur Verfügung. Die Lösung eines ersten und zentralen Problems steht ihnen indes bereits ins Haus: Ab August 2017 benötigt die FAZ ein neues Domizil, da der Mietvertrag für die Räume in der Bahnhofstraße unter dem Dach des Familienzentrums ausläuft und nicht verlängert wird.

Wer sich angesprochen fühlt und Interesse an einem Ehrenamt hat oder sich über weitere Angebote informieren möchte, kann sich direkt an die FreiwilligenAgentur in Zirndorf in der Bahnhofstraße 33 wenden. Um Terminvereinbarung beim Familienzentrum unter Telefon (0911) 600 36 46 (Montag bis Freitag, 10 bis 12 Uhr) wird gebeten. Anfragen können per Mail an freiwilligenagentur-zirndorf@gmx.de gesendet werden.

fn