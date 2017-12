Zwei Fürther Hotels vor der Neubelebung

FÜRTH - Die Zukunft von zwei Fürther Hotels stand zuletzt auf der Kippe – jetzt gibt es Neuigkeiten. Das Hotel am Forum kehrt im Februar mit neuem Namen und neuem Konzept zurück. Wie es mit dem Hotel Forsthaus weitergeht, ist zwar noch ungewiss, aber offenbar können wenigstens die Mitarbeiter aufatmen.

Das Hotel am Forum geht im Februar unter neuem Namen an den Start, derzeit wird saniert. © Foto: Winckler



Wie berichtet, hatten sich die Pächterin des Forsthauses – die NH-Kette – und die Eigentümerin, die Düsseldorfer Clees-Gruppe, nicht darauf verständigen können, wer die hohen Kosten für eine dringend nötige Sanierung des Hauses übernimmt. Angeblich handelt es sich um acht bis zehn Millionen Euro. Die Folge: Das Pachtverhältnis läuft für NH nach 15 Jahren Ende 2017 aus. Wie die FN erfahren haben, ist der 22. Dezember der letzte Betriebstag im Hotel.

Wie es im Forsthaus weiter geht, ist noch unklar. Immerhin können die Mitarbeiter auf eine weitere Anstellung hoffen. © Fotos: Händel



Wie es im neuen Jahr mit dem 111-Zimmer-Haus weitergeht, steht noch nicht fest. Mitte Oktober hieß es von Seiten der Clees-Gruppe: Der Standort sei weiter als Hotel vorgesehen, man befinde sich in konkreten Gesprächen über eine Nachvermietung. Neueres konnten die FN am Mittwoch trotz Nachfrage nicht in Erfahrung bringen.

Immerhin gibt es gute Nachrichten, was die rund 30 Beschäftigten betrifft. Nach den Worten von Fürths Wirtschaftsreferenten Horst Müller wird die NH-Kette alle Mitarbeiter in anderen Hotels weiterbeschäftigen. Einige kommen im zweiten Fürther NH-Hotel an der Königstraße unter.

Definitiv eine Zukunft hat das Hotel am Forum, gegenüber dem Saturn-Elektromarkt. Auch dort hatte es Zoff zwischen den Betreibern und den Eigentümern gegeben. Die Alpha Hotelinvestment GmbH muss sich deshalb nach 20 Jahren als Betreiber zurückziehen. Die Eigentümerin, die Optimab GmbH, lässt das Haus mit seinen über 50 Zimmern seit Mitte September sanieren. Die Arbeiten werden bis ins neue Jahr andauern, heißt es.

Am 1. Februar soll es dann einen Neuanfang mit neuem Namen geben, im Gespräch sei gerade "Aparthotel Foerstermühle". Unter einem Apartment-Hotel versteht man einen Betrieb, in dem keine Zimmer oder Suiten vermietet werden, sondern vollständig eingerichtete kleine Wohnungen mit Küche, Bad und einem Wohnschlafzimmer.

Auch im ehemaligen Hotel am Forum erhalten jetzt alle Zimmer kleine Küchen, die in einem Schrank verborgen sind. Mit dem Angebot will man vor allem Geschäftsleute ansprechen, die sich über mehrere Monate in der Stadt aufhalten, sagt Stefan Oppelt von Optimab.

Nachdem er sich vergeblich bemüht hatte, einen Betreiber für das Hotel zu finden, will Optimab das Haus nun in Eigenregie führen. Neben den Apartments sollen Gäste eine gewisse Zahl an Zimmern wie in einem "normalen Hotel" für wenige Nächte buchen können, sagt Stefan Oppelt. Wie viele, das werde ganz von der Nachfrage abhängen.

Die Pyramide kehrt zurück

Apropos Nachfrage. Inzwischen lassen sich Zimmer in der früheren Hotel-Pyramide am Europakanal buchen, die nach einer umfangreichen Sanierung als Excelsior Hotel Nürnberg-Fürth an den Start geht (wir berichteten). Nachdem der erste Eröffnungstermin Ende Oktober noch einmal verschoben werden musste, soll es jetzt "voraussichtlich" am 15. Dezember soweit sein.

Johannes Alles