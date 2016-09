Zwei neue Hallen für den Fürther Schulsport

FÜRTH - Ein Paradies für Sportler ist die Kleeblattstadt allenfalls im Sommer, wenn unter freiem Himmel trainiert werden kann. Jetzt aber, zum Anbruch der kühleren Tage, wird der Mangel an funktionstüchtigen Turnhallen wieder spürbar. Vielerorts muss improvisiert werden. Schulen leiden darunter nicht weniger als Vereine. Um dem Missstand abzuhelfen, unternimmt die Bauverwaltung planerische Klimmzüge.

Als Notunterkunft hat die Kiderlinturnhalle ausgedient. Nachdem der Boden erneuert wurde, kann sie bald wieder sportlich genutzt werden. Ein Handwerker trägt Abdeckplatten für Geräte-Verankerungen. © Foto: Hans-Joachim Winckler



Während die neue Dreifachsporthalle am Schießanger noch immer nicht fertig ist, peilt die Kommune bereits die nächsten Großprojekte an. Als Ersatz für die in die Jahre gekommene Sacker Turnhalle soll neben der Seeackerschule eine neue Dreifachsporthalle errichtet werden. Neubau statt Modernisierung lautet auch in Stadeln das Motto, wo der Gedanke an eine Generalsanierung der maroden Günter-Brand-Turnhalle inzwischen verworfen wurde.

Dort können etwa die von Legionellen-Bakterien befallenen Duschen seit Jahren nicht genutzt werden. Das von der Stadt versprochene Provisorium ließ jahrelang auf sich warten – und bereitet weiter Kummer: Da kürzlich ein anderes Modell geliefert wurde, als bestellt war, sind noch Umbauarbeiten notwendig. Die Leiterin der städtischen Gebäudewirtschaft, Christine Lippert, rechnet jedoch damit, dass die Dusch-Container in den nächsten vier Wochen in Betrieb genommen werden können.

Die Renovierung der Sacker Turnhalle scheidet für Schul- und Sportreferent Markus Braun schon deshalb aus, weil der Schulstandort an Bedeutung verloren hat. Zum Sportunterricht fahren viele Klassen mit Bussen an, was umständlich ist. An der zentraleren Seeackerschule ist eine bessere Auslastung möglich. Um an Zuschüsse zu kommen, muss die Stadt der Regierung gegenüber jedoch den Bedarf plausibel machen. Angesichts des Mangels an Schulsporthallen sieht Baureferent Joachim Krauße darin jedoch kein Problem.

Am liebsten würde Krauße beide Dreifachsporthallen bei einem Generalunternehmer in Auftrag geben. In der mittelfristigen Finanzplanung hat die Stadt schon Geld dafür reserviert. 2018 könnten die Projekte nach den Vorstellungen des Baureferenten in Angriff genommen werden.

Jahnturnhalle im Blick

Nachdem erst kürzlich die Turnhalle des Heinrich-Schliemann-Gymnasiums im alten Eichamt aus dem Jahre 1907 für rund 280 000 Euro aufgemöbelt worden ist, steht nun die Sanierung der oberen Sportstätte in der Jahnturnhalle an der Theresienstraße zur Sanierung an. Der Bauausschuss hat dieser Tage grünes Licht für das 1,5 Millionen Euro teure Unternehmen signalisiert. Jetzt wird der Förderantrag gestellt, damit die Maßnahme 2017 in Angriff genommen werden kann. Klar ist allerdings: Weil sie nicht mehr die heutigen Normen erfüllen, gibt es – wie bei der Eichamt-Halle – speziell für die Sanitär- und Umkleideräume keine Fördermittel. Die Stadt muss diese Kosten in Höhe von 560 000 Euro allein stemmen.

Die knapp 90 Jahre alte Jahnturnhalle, die hauptsächlich von Berufsschulen genutzt wird, ist eine Dreifachturnhalle mit übereinander angeordneten Sportstätten. Ihre Erdgeschosshalle ist nicht für den Ballsport geeignet. Die mittlere Doppelhalle wurde bereits 2011 saniert. In der oberen Halle mit einer Kletterwand des Alpenvereins hat sich der Boden so sehr gesenkt, dass die Hülsen für Verankerungen von Sportgeräten herausragen und Stolpergefahren bergen.

Unterdessen schreiten am Schießanger die Vorbereitungen für den Abbruch der alten MTV-Halle voran. Da das benachbarte Julius-Hirsch-Sportzentrum erst nächstes Jahr zur Verfügung steht, hat die städtische Gebäudewirtschaft inzwischen provisorische Ersatzduschen und -Toiletten aufstellen lassen. So können hier wenigstens die Freisportanlagen weiter genutzt werden.

Gearbeitet wird derzeit außerdem auch in der Turnhalle der Kiderlinschule. Nachdem sie vorübergehend zum Notquartier für Flüchtlinge umfunktioniert worden war, musste der Boden erneuert werden. Braun geht davon aus, dass die Halle im Oktober wieder für den Sportunterricht zur Verfügung steht. Die Schüler der Kiderlinstraße wichen bisher unter anderem ins private Indoor-Sportzentrum an der Leyher Straße aus.

