Zwei Verletzte bei Unfall am Zirndorfer Europakanal

Golf übersah Kleintransporter und rammte ihn - Autos schwer beschädigt - vor 59 Minuten

ZIRNDORF - Beide Autos sind schwer beschädigt: Bei einem Unfall in der Nähe der Zirndorfer Veste verletzten sich zwei Frauen leicht. Ein Golf und ein Fiat Ducato kollidierten.

Mehrere Kräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst eilten an die Friedlandstraße in Zirndorf. Zunächst befürchteten sie, dass in dem Golf Personen eingeklemmt sein könnten. Vor Ort aber bestätigte sich dieser Verdacht nicht. Dennoch: Zwei Frauen verletzten sich leicht und mussten zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden.

Zum Unfallhergang hält sich die Polizei noch bedeckt, offenbar übersah die Fahrerin des Golf aber den Kleintransporter. Der Wagen drehte sich einmal um die eigene Achse und blieb dann demoliert auf dem Gehweg stehen. Der Fahrer des Fiat blieb unverletzt.

