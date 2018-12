Am neuen Rathausplatz konnten die Oberasbacher bei Glühwein und geschmückten Buden die Weihnachtszeit einläuten. Am diesjährigen Weihnachtsmarkt bot sich den Besuchern auch ein musikalisches Rahmenprogramm.

Besonders heimelig geht es seit fast 40 Jahren auf der Altstadtweihnacht am Fürther Waagplatz zu. Am Freitag feierte der beliebte Markt des Altstadtvereins Eröffnung.

Ein Küchenbrand sorgte am Freitagabend für Aufregung in Stein. In einem Restaurant löste ein Brand die Melde- sowie Sprinkleranlage aus, das Einkaufszentrum musste evakuiert werden.