Zwiespalt im Fürther Weihnachtsgeschäft

Visite in der City: Die Meinungen über die Strahlkraft gehen auseinander - 19.12.2016 16:00 Uhr

FÜRTH - Bundesweit erwartet der Handelsverband Deutschland (HDE) einen starken Endspurt im Weihnachtsgeschäft. Bereits in den vergangenen Wochen lag der Umsatz rund vier Prozent über dem Vorjahr. Auch in Fürths Neuer Mitte und drumherum zeigen sich viele Händler zufrieden, sehen aber noch Luft nach oben. Andere haben sich mehr erhofft.

Die Frequenz in der Neuen Mitte ist gut, dennoch haben nicht alle gut lachen. © Foto: Hans-Joachim Winckler



Nur ein paar Meter voneinander entfernt, und doch liegen die Einschätzungen in der Neuen Mitte oft weit auseinander. Während Daniela Ockert vom Bekleidungsgeschäft Esprit meint, „es lief schon mal besser“, haben die Verantwortlichen nebenan bei TK Maxx wegen des Gedränges am Samstag vor dem vierten Advent nicht einmal Zeit für ein Gespräch.

Im Floristik- und Accessoire-Geschäft Villa Rosa dagegen gibt Julia Landsrath sehr gerne Auskunft. „Vervierfacht hat sich unser Umsatz bestimmt nicht, aber auf dem Niveau vom vergangenen Jahr dürfte er sich schon bewegen“, meint die Angestellte.

Große Hoffnung setzt sie auf den Heiligen Abend, wenn am nächsten Samstag zum letzten Mal vor dem Fest die Geschäfte in der Innenstadt öffnen. Froh ist sie vor allem, dass die Neue Mitte „nach gefühlten zehn Jahren Baustelle“ die Fußgängerzone belebt. „Vorher hat man es sich ja dreimal überlegt, ob man sich den Dreck und den Lärm antun möchte.“

„Das war schon grenzwertig“, stimmt ihr ihre Kundin Susanne Hindenberg zu. Die Physiotherapeutin hat selbst ihre Geschäftsräume in der Innenstadt, sieht das Treiben also jeden Tag. Zur Neuen Mitte hat sie eine deutliche Meinung: „Attraktiver ist Fürth dadurch nicht geworden.“ Dieselben Geschäfte und Ketten wie in anderen Städten, dazu eine Weihnachtsdekoration, der es an Atmosphäre fehle. „Nur ein einziger schön geschmückter Baum in der ganzen Fußgängerzone“, klagt Hindenberg.

Dass es etwas mehr festliche Beleuchtung sein könnte, findet auch Buket Ünsal. Mit dem Weihnachtsgeschäft zeigt sie sich trotzdem zufrieden. Es ist ihr erstes in Fürth. Im April ist sie mit dem Juweliergeschäft Aurium, das sie gemeinsam mit Mutter und Schwester leitet, aus dem Nürnberger Franken-Center in die Nachbarstadt umgezogen.

„Es boomt“

Eine Entscheidung, die sie noch nicht bereut hat. „Hier lässt es sich angenehmer arbeiten, weil es familiärer und stressfreier ist“, meint sie. Und der Umsatz im November und Dezember lag ungefähr auf dem Level, das man erwartet habe.

Gegenüber, beim Unterwäsche-Spezialisten Hunkemöller, sehen sie das ähnlich. „Es boomt“, berichtet Ilona Nadelaev, und die Schlange vor der Kasse belegt diese Aussage. „Die Leute wollen schenken, und Unterwäsche eignet sich dafür ganz besonders“, meint Nadelaev. „Bloß Schnee fehlt uns noch für die rechte Adventsstimmung“, wirft ihre Kollegin Yarem Dughan ein.

Ein gänzlich anderes Bild zeigt sich in der Boutique am Rathaus. Keine Menschentrauben vor Aktionsware und Geschenkesets, wie bei manchem Kettengeschäft in der Neuen Mitte, sondern beinahe gediegene Kaffeehaus-Atmosphäre. Udo Rockel und seine Frau haben ihre Kunden zum Afternoon-Tea eingeladen, stilecht mit Scones, Sandwiches und Live-Musik.

„Das ist zum Runterkommen bei dem ganzen Trubel genau das Richtige“, meint Rockel, bei dem eventuelle Laufkundschaft aus der Neuen Mitte wenig zum etwas besseren Weihnachtsgeschäft beiträgt. „Dafür sind wir zu weit weg, und außerdem kommen unsere Kunden ja ganz gezielt zu uns.“

Angelika Schönberger von der Destillery in der Mathildenstraße ist wiederum deutlich stärker auf Einkaufsbummler angewiesen. Umso mehr ärgert sie sich, dass ihr Schaufenster über Tage hinweg von einem Transporter verdeckt war. Erst nach Anrufen bei Stadt und Polizei verschwand der Falschparker.

Der sei aber sicher nicht der alleinige Grund gewesen, dass es in der Destillery heuer in der Adventszeit etwas schlechter lief. Konkurrenz mache ihr wohl auch das Internet, mutmaßt die Geschäftsfrau, die jetzt ganz auf die letzte volle Woche setzt: „Vielleicht können wir das Ruder dann noch einmal herumreißen.“ Der vergangene Samstag hat ihr jedenfalls schon mal Mut gemacht.

ARMIN LEBERZAMMER