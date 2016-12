Zwischen den Jahren klingelt die Kasse

FÜRTH - Sie zählen zu den umsatzstärksten Zeiten im Einzelhandel: die Tage zwischen den Jahren. Dabei werden beileibe nicht nur ungeliebte oder unpassende Geschenke umgetauscht. In der Fürther Innenstadt beurteilen die Gewerbetreibenden das Geschäft nach den Weihnachtsfeiertagen unterschiedlich.

Plötzlich hat man Zeit: Nach der Hektik vor Weihnachten genießen es viele, jetzt noch mal in Ruhe shoppen zu gehen, ohne an Geschenke denken zu müssen. © Athina Tsimplostefanaki



Ein typischer Umtauschartikel? Karl-Heinz Bößl, Geschäftsleiter bei Wöhrl an der Fürther Freiheit, muss nicht lange überlegen: „Vor allem Herren-Hemden.“ Seine Mitarbeiter sind dieser Tage jedoch nicht in erster Linie damit beschäftigt, Ware gegen Ware oder Gutschrift zu tauschen. Sie machen auch richtig Umsatz.

„Denn die meisten nehmen wieder mehr mit, als sie zum Umtauschen gebracht haben“, berichtet Bößl. Kein Wunder, haben doch viele während der Weihnachtsferien Urlaub genommen, und wer nicht weggefahren ist, nutzt nun eben häufig die Zeit für Einkäufe. „Wir hoffen, dass das bis zum 7. Januar so weitergeht“, erklärt Bößl mit Blick auf die langen Schlangen vor den Kassenschaltern.

Draußen auf der Freiheit bauen die Schausteller derweil die letzten Reste des Weihnachtsmarktes ab. Nicht eben ein schönes Bild, kommentiert dies eine Händlerin, die ungenannt bleiben möchte. Gerd Wagner, Geschäftsführer des Haushalts- und Dekorationsgeschäfts Julius Staudt, blickt indes schon wieder nach vorne und hat Artikel für Silvester und Neujahr gleich neben dem Eingang platziert. Sekt, Pralinen oder Glücksbringer werden als Mitbringsel für die Jahreswechselparty nachgefragt. Sonst ist es bei Staudt vergleichsweise ruhig. „Wie jedes Jahr“, sagt Wagner, „der Bedarf ist ja nach Weihnachten erst einmal gedeckt.“ Apropos Weihnachten: Christkind und Krippe sind in Teilen von Wagners Geschäftsräumen das ganze Jahr über präsent, deshalb gibt es auch keine Rabatte.

Bei Homes & Roses will Inhaberin Monika Wördehoff dagegen die Bestände an Sternen, Kerzen und Kugeln so schnell wie möglich loswerden. Und zwar nicht nur, weil Weihnachten 2016 definitiv passé ist, sondern weil der Einrichtungs- und Accessoires-Laden im Frühjahr in die Friedrichstraße 26 umzieht. „Am 15. Januar beginnt der Abverkauf, dann brauche ich nicht so viel transportieren“, sagt Wördehoff. Mit dem Weihnachtsgeschäft war sie zufrieden, jetzt ist es deutlich ruhiger.

Eine Aussage, die die Buchhändler rund um die Freiheit ebenfalls unterschreiben würden. Weder bei Jungkunz noch bei Edelmann geben sich die Kunden die Klinke in die Hand. „Bücher werden ja eh kaum umgetauscht“, berichtet Johnny Malcher, Azubi in der Buchhandlung Edelmann. Gekauft wird derzeit ebenfalls wenig, denn: „Man hat ja meist genug Lesestoff geschenkt bekommen.“

Raus aus dem Möbelhaus

Wo es dagegen nach den Feiertagen richtig brummt, sind die großen Einrichtungshäuser am Stadtrand. Manchen war der Andrang bei Höffner, Ikea & Co. allerdings viel zu groß. Familie Andes aus Langenzenn etwa. „Dort zwischen den Jahren einzukaufen, war die schlechteste Idee. Wir sind gleich am Parkplatz wieder umgekehrt“, berichten die Eltern, die nun mit den zwei Töchtern „ohne Ziel“ durch die Fürther Innenstadt schlendern. Immerhin: Die Jüngste durfte sich gleich zu Beginn über eine neue Hose freuen. „Für ein Möbelhaus wäre die andere warm genug gewesen, aber für den Stadtbummel haben wir jetzt eine neue gekauft.“ Große Einkaufszentren auf der grünen Wiese und die Innenstädte können sich also doch gegenseitig befruchten – bloß vielleicht anders als gedacht.

