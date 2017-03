Zwischen Kunst und Zerstörung: Fürther Hommage an The Who

FÜRTH - Der britischen Bandlegende The Who hat der Wahlfürther Norbert Gerstenberger mit dem Gemäldezyklus "See this loud" ein malerisches Denkmal gesetzt. Zudem wartet er mit einer faustdicken Überraschung auf.

Volle Lotte Rock’n’Roll: Erinnerungen an eine der einflussreichsten Bands der Musikgeschichte kommen in der Atelier-Galerie Kolorit hoch - fränkische Querverweise inklusive. © Repro: FN



Fünf Ölbilder in einer Reihe: wild aufgetragene dunkle Farben dominieren, Qualmwolken füllen den Raum. Aus den diffusen Farbflecken ragt eine schlanke schwarze Gestalt hervor, die ihre kunstvoll überlangen Arme weit ausholt und eine Gitarre gegen den Verstärker donnert, den Gitarrenhals hineinbohrt, das Instrument in die Luft wirft und wie ein Holzhacker ausholt, um das Gerät am Boden zu zertrümmern.

Auch wenn Gesicht und Physiognomie kaum erkennbar sind, der Gestus ist eindeutig. Spätestens der Namenszug auf den Basstrommeln erklärt, wo wir hier sind: auf einem Konzert von The Who in ihren Glanztagen. Und der da dem Publikum unmissverständlich klar macht, dass es mit der Zugabe nichts mehr wird, ist Pete Townshend, ihr begnadeter Gitarrist. Nachgeborene können die Kleinholz-Aktionen in Filmen wie "Woodstock" und "Monterey Pop" bestaunen. Norbert Gerstenberger, Jahrgang 1948, war dabei. "Als das mit den Who so richtig in Schwung kam, da hatten wir schon aufgehört", seufzt der ehemalige "Mods"-Musiker. "Ich war auf Hunderten von Konzerten, aber The Who waren die Lautesten von allen", so der Münchner Maler, Grafiker und Illustrator.

Mit den fünf 2016 entstandenen Ölgemälden ist es nicht getan, links davon steht eine bemalte Gitarre, auf deren cremeweißem Korpus ein rotes Frauengesicht nach oben blickt und eine schillernd bunte Schlangenzunge zum Griffbrett hochstreckt. Diese entpuppt sich als Kette aus kleinen Leuchtdioden — Popkitsch in Vollendung. Das Gegenteil von Kitsch präsentiert sich hart an der Kante zum Galerie-Fußboden. Zwei schwarze Flecken auf weißem Grund stellen sich heraus als angerissene Fotografien eines Marshall-Verstärkers und einer zerbrochenen Single — "My Generation" von The Who. Die Fotografien hat Gerstenberger mehrmals fotokopiert, sodass sie nur als extreme Schwarzweiß-Ansichten an der Wand hängen. Dazu eine Widmung an Gustav Metzger. Ist das Trash-Art?

"Nein, das ist Auto-Destructive Art", erklärt Gerstenberger. Und jetzt kommt’s: Die Geschichte der Rockmusik muss umgeschrieben werden! Der Begründer des Gitarrenzertrümmerns mag vielleicht Pete Townshend sein, der geistige Ahnherr jedoch ist ein Franke: Gustav Metzger (1926-2017), gebürtiger Nürnberger, tätig in London, staatenloser Künstler, Begründer der Auto-Creative Art wie auch der Auto-Destructive Art, also der selbst erschaffenden wie der selbstzerstörerischen Kunst. Und in Metzgers Klasse in Ealing saß einst ein junger Student namens Pete Townshend, der das Konzept der Zerstörung in seiner Musik integrierte und sich auf Metzger beruft.

Auto-Destructive Art zeigt sich etwa darin, dass Metzger seine Leinwand nicht nur mit Farbe, sondern auch mit Säure bestrich. Er löschte seine Malerei gewissermaßen aus. Und ein Gitarrist, der sein Instrument zertrümmert, kann nicht mehr weiterspielen. Gerstenbergers Fotokopien wiederum verblassen. "Nach zehn Jahren im Licht sind die weg", erklärt der nette Herr nonchalant.

