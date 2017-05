Crash auf der Kreuzung: In Weiherhof, einem Ortsteil von Zirndorf, hat es am Donnerstag heftig gekracht. Zwei Pkw stießen zusammen, ersten Informationen zufolge wurden dabei drei Personen verletzt.

Seit 25 Jahren gibt es die Thilo Wolf Big Band nun schon, was der Fürther Formation Anlass genug war, um im Stadttheater ein großes Jubiläumskonzert zu spielen. Wir haben die Bilder des stimmungsvollen Abends.

38 Kilometer kann so ein Wetterballon in die Höhe steigen, bis er platzt und die Sonde mit einem Fallschirm zurückkehrt. Schüler des Langenzenner Wolfgang-Borchert-Gymnasiums ließen nach einjähriger Vorbereitung nun ihren eigenen Stratosphärenballon in den Himmel schweben.