Zwischen Traum und Alltag

Die Zeit des Erwachens als Thema einer spannenden Ausstellung — Ungeschminkte Ansichten von Menschen - vor 34 Minuten

FÜRTH - Für Morgenmuffel ist das eine Offenbarung. Die neue Ausstellung im Café Samocca führt vor Augen, wie man authentisch den Tag beginnt. Unausgeschlafen oder topfit, noch im Land der Träume verweilend oder auf der Suche nach dem Frühstücksei. Eduard Wellmann hat seine Modelle kurz nach dem Aufstehen fotografiert.

Der Fürther Fotograf Eduard Wellmann ganz entspannt neben einem seiner faszinierenden Bilder im Café Samocca. © Foto: Horst Linke



Der Fürther Fotograf Eduard Wellmann ganz entspannt neben einem seiner faszinierenden Bilder im Café Samocca. Foto: Foto: Horst Linke



Den wachsten Eindruck vermitteln noch zwei Kleinkinder. Während das eine Mädchen neugierig in die Kamera guckt und sich dann mit Joghurt zukleistert, befummelt das andere Mädchen seine Mohnbrötchen mit den vielen pieksigen Körnchen darauf. Kunststück, die Kleinsten kommen am frühesten ins Bett und sind morgens energiegeladen. Die Erwachsenen hingegen . . .

Eine Frau hängt in bedenklicher Schräglage über dem Küchentisch und ist gedanklich ganz weit weg. Eine andere schaut unterdessen auf einem Portrait wach in die Kamera, auf dem nächsten Bild jedoch erschöpft und in sich gekehrt auf den Küchentisch.

Der persönliche Akku ist noch längst nicht aufgeladen. Die Herren der Schöpfung sind auch nicht besser dran. Ein Mann gähnt ungeniert, bevor er sich an seinem Brötchen zu schaffen macht, die anderen Gestalten blinzeln strubbelig und unrasiert in die Linse. In den Gesichtern steht geschrieben: "Soll der Tag doch kommen, mir ganz egal."

Noch nicht ganz da

Fotostudien von Menschen am frühen Morgen üben auf den Fürther Fotografen Eduard Wellmann einen besonderen Reiz aus. "Da sind die Menschen noch nicht ganz da, gehen naiv in den Tag hinein, sind noch nicht verstellt", meint der Fotograf. Oder anders gesagt, sie haben noch nicht ihre Maske für den Tag aufgesetzt, die sie den Mitmenschen zeigen, sie sind noch nicht ganz da, aber doch sehr nah bei sich. Privat, ungeschützt und damit verletzlich.

Um diesen Moment der Privatsphäre einzufangen, fotografiert Eduard Wellmann seine Freiwilligen am frühen Morgen in deren Wohnungen, bevorzugt am Küchentisch. Auch wenn die Privatsphäre individuell verschieden ist, schafft Wellmann dennoch einen einheitlichen Look, was die Rahmenbedingungen betrifft: Alle Fotos sind schwarzweiß und sehr hell ausgeleuchtet.

Im Hintergrund befindet sich ein Fenster, die Personen sitzen also im Gegenlicht, sodass Wellmann mit Blitzlicht oder aufgedrehter Blende arbeitet, damit die Physiognomien nicht im Schatten versinken. Der Look dieser Bilder ist daher ein sehr heller mit sanften Grautönen und weichen Kontrasten. Sehr klar, sehr sauber, sehr freundlich das Ambiente, fast schon wie in der Werbung. Nur die Personen hinken dieser Klarheit suggerierenden Bildgestaltung hinterher, sie blinzeln aus verschlafenen Augen oder verweigern gar den Blickkontakt.

Unrasiert und ungewaschen

"Ich hatte mir zum Ziel gesetzt, spätestens 15 Minuten nach dem Aufstehen die ersten Fotos zu schießen", erzählt Wellmann. "So blieb den Menschen keine Zeit, sich zu frisieren, zu rasieren oder Make-up aufzutragen." Entsprechend verstrubbelt, unrasiert und ungewaschen sehen die überwiegend jungen Fotografierten im Nachthemd auch drein – und vermitteln teilweise doch den Eindruck, als ob sie sich geistig schon das Rüstzeug für das anstehende Tagespensum anlegen würden.

Mit einer Ausnahme werden alle Morgenmenschen jeweils in doppelter Ausführung präsentiert. Stets hängen die Bilder in Paaren nebeneinander und präsentieren unterschiedliche Ansichten derselben Person. Mal gilt der Blick dem Gegenüber, dann gleitet er auf den Boden der Kaffeetasse. Die Hände umgreifen dieselbe, als wäre sie ein Rettungsanker, oder widmen sich den Brötchen.

Echte Morgenmuffel hat Eduard Wellmann allerdings nicht vor die Kamera bekommen. "Die hätten bei so einer Aktion niemals mitgemacht", ist er überzeugt.

"Guten Morgen", bis 30. Oktober im Café Samocca, Rudolf-Breitscheid-Str. 4, Mo. bis Sa. von 9 Uhr bis 19 Uhr. Vernissage am 16. September um 18 Uhr, aber schon jetzt zu besichtigen

REINHARD KALB