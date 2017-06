Zwölf Fälle in Franken: Falsche Polizeibeamte zocken ab

Kripo warnt vor dreisten Ganoven am Telefon - Drastischer Fall in Stein - vor 36 Minuten

FÜRTH/STEIN - In den vergangen Tagen zockten in ganz Mittelfranken falsche Polizeibeamte Ahnungslose ab. Ein besonders gravierender Fall spielte sich in Stein ab. Die Polizei warnt - und gibt Tipps, wie man sich vor den dreisten Gaunern schützt.

So sehen echte Polizisten aus. Doch in Franken treiben derzeit dreiste Ganoven, die sich als Streifen ausgeben, ihr Unwesen. (Symbolbild) Foto: Eduard Weigert



Sie verwendeten mit einem technischen Trick real existierende Telefonnummern von Polizeidienststellen, auch in Stein gingen sie am Montag dieser Woche nach dieser Methode vor. Ein noch unbekannter Mann mit der Telefonnummer 110 rief gegen 23 Uhr an und gab sich als Polizist aus. Durch geschickte Gesprächsführung und mit einer komplett erfundenen Geschichte gelang es ihm, sein Opfer zur Herausgabe eines hohen Betrags zu überreden. Kurz darauf wurde das Geld tatsächlich abgeholt.

Klingt unglaublich - doch weitere Einzelheiten könne man "aus Opferschutzgründen" nicht herausgeben, heißt es von Seiten des Polizeipräsidiums Mittelfranken. Allein am besagten Montag wurden der Nürnberger Kripo zwölf Fälle gemeldet, die alle nach diesem Muster abliefen.

Täter nutzen Call-ID-Spoofing

Glücklicherweise sei es – bis auf den Fall in der Faberstadt – nur bei versuchtem Betrug geblieben. Dabei gingen die Täter nicht nur mit dem sogenannten Call-ID-Spoofing zu Werke, das die Vorspiegelung realer Rufnummern ermöglicht; sie gaben sich darüber hinaus als Mitarbeiter einer Lotteriegesellschaft aus und versuchten, die Angerufenen mit der Ankündigung zu ködern, sie hätten einen hohen Geldbetrag gewonnen. Damit das Geld überwiesen werden könne, sollte der vermeintliche Gewinner seine Bankverbindungsdaten gleich im Telefonat angeben.

Um es den Ganoven künftig schwerer zu machen, an ihr Ziel zu kommen, gibt die Polizei folgende Verhaltenstipps:

Achten Sie beim Gespräch auf die Nummer, die am Telefon angezeigt wird und notieren Sie diese.

Seien Sie sehr misstrauisch gegenüber dem Anrufer.

Fragen Sie nach der genauen Amtsbezeichnung, dem Namen und der Dienststelle des Anrufers. Echte Polizei- oder Kriminalbeamte werden dieser Bitte gern nachkommen.

Kündigen Sie einen Rückruf an und suchen Sie sich dazu die Telefonnummer der vom Anrufer angegeben Polizeidienststelle selbst heraus

Lassen Sie sich gegebenenfalls über die Vermittlung der Polizei - in Nürnberg ist dies die (0911) 21120 - mit dem mutmaßlichen Anrufer verbinden.

Sollten Sie trotz des sicheren Auftretens des Anrufers Zweifel an seiner Identität haben, beenden Sie das Gespräch. Verständigen Sie danach umgehend Ihre zuständige Polizeidienststelle oder den Polizeinotruf 110.

Geben Sie keinesfalls Geld oder Wertgegenstände heraus. Sollten Sie trotz aller Vorsicht bereits Opfer dieser Masche geworden sein, scheuen Sie sich nicht, Anzeige zu erstatten.

Wenn möglich, löschen Sie nicht das Anruferprotokoll aus Ihrem Telefon.

fn