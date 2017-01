Winterzeit ist natürlich auch Lesezeit. Wenn es draußen klirrend kalt ist, kann man es sich drinnen herrlich gemütlich machen und in andere Welten abtauchen. Neben dem Platz auf dem heimischen Sofa ist es besonders schön, wenn man einen der Drehsessel direkt am Fenster in der Innenstadtbibliothek ergattert. Von dort kann man den Blick über die Stadt schweifen lassen. Hat man dann noch jemandem, der einem vorliest, wie der Opa seinen beiden Enkelinnen im Bild, dann ist das Glück annähernd perfekt. © Ulrich Schuster