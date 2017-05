Zwölf Verletzte bei Zimmerbrand in Altenheim

Brandursache derzeit noch unklar - Fürther Kripo ermittelt - vor 31 Minuten

ZIRNDORF - Bei einem Zimmerbrand in einem Zirndorfer Altenheim sind am Montagabend fünf Bewohner und sieben Angestellte leicht verletzt worden. Die Kriminalpolizei Fürth nimmt die Ermittlungen auf, bislang ist die Brandursache noch unklar.

Bilderstrecke zum Thema Feuer im Altenheim: Großaufgebot in Zirndorf Bei einem Zimmerbrand in einem Zirndorfer Altenheim sind am Montagabend fünf Bewohner und sieben Angestellte leicht verletzt worden.



Das Feuer brach gegen 20.20 Uhr in einem Zimmer des Helene-Schultheiß-Heims in der Maria-Juchatz-Straße in Zirndorf aus. Die Feuerwehr rückte an, um den Brand zu löschen. Fünf Bewohner und sieben Angestellte erlitten dabei eine leichte Rauchgasvergiftung und wurden ins Krankenhaus eingeliefert.

Wie und warum das Feuer ausbrach, ist derzeit noch unklar. Die Fürther Kriminalpolizei ermittelt.

Dieser Artikel wurde am 30. Mai um 8.11 Uhr aktualisiert.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.