Fünf Einsatzkräfte der Feuerwehr Neustadt erhielten Ehrenzeichen

Würdigung von 25 und 40 Feuerwehr-Dienstjahren - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Für 25- und 40 Dienstjahre erhielten fünf Einsatzkräfte der Feuerwehr Neustadt und ihrer Ortsteile die Ehrenzeichen des Freistaates. Die Kreisstadt würdigte sie mit einem Festakt in der Rathaus-Ehrenhalle.

Landrat Helmut Weiß (r.) übergab mit Erstem Bürgermeister Klaus Meier und Kreisbrandrat Alfred Tilz (v. l.) die Feuerwehr-Ehrenzeichen für 40 und 25 Dienstjahre.



Seit 40 Jahren üben Roland Ebenhöh und Hermann Schultheiß das Ehrenamt zum Schutz des Nächsten aus. Beide leisten ihren Dienst bei der Feuerwehr Birkenfeld, in der Ebenhöh, der auch der Feuerwehr Neustadt angehört, sechs Jahre Kommandant war und jetzt stellvertretender Kommandant ist. Christian Klama ist seit 25 Jahren für die Freiwillige Feuerwehr Neustadt einsatzbereit, seit September 2016 auch in der Verantwortung des stellvertretenden Kommandanten, Dieter Beck für die Feuerwehr Obernesselbach und Thomas Meyer für die Feuerwehr Unterschweinach, in der von 2008 bis 2014 stellvertretender Kommandant war und seitdem Kommandant ist.

Hohen Respekt für die über Jahrzehnte mit hohem Einsatz an Freizeit geleistete Arbeit zollten Landrat Helmut Weiß und Erster Bürgermeister Klaus Meier mit Kreisbrandrat Alfred Tilz den Geehrten. Sie hätten unzählige Stunden damit verbracht, sich zunächst auf die Einsätze vorzubereiten und im Ernstfall zum Wohl der Allgemeinheit Gesundheit und sogar das Leben riskiert, wofür sie – so Meier "ganz besonders hohe Anerkennung verdienten", wie sie mit der öffentlichen Verleihung der Feuerwehr-Ehrenzeichen zum Ausdruck gebracht werde.

365 Tage und Sieben-Tage-Woche

Wie der Bürgermeister betonte auch Landrat Helmut Weiß die Bedeutung, sich an 365 Tagen im Jahr und sieben Tage in der Woche auf die qualifizierte Hilfe der Feuerwehr in allen Notlagen verlassen zu können, wie es nur Stunden zuvor der Einsatz beim Großbrand in Breitenlohe eindrucksvoll belegen sollte. Rund 250 Helfer aus drei Landkreisen konnten dabei eine noch größere Katastrophe verhindern. Dass die Feuerwehren in Bayern bei 19.000 Bränden und 119.000 technischen Hilfeleistungen der entsprechenden Ausbildung und Ausstattung bedürften, sei man sich im Kreis, wie auch in Neustadt bewusst, das in jüngster Zeit über 1,3 Millionen Euro in drei neue Fahrzeuge investierte. Weiß wie Meier drückten ihre Wertschätzung für eine Leistung aus, die weit über das hinausgehe, was man von einem Ehrenamt erwarten könne, und zeigten sich "stolz auf solch engagierte Menschen".

Sie riefen die Geehrten dazu auf, "wissensreiche und selbstlose Vorbilder für die jungen Menschen zu bleiben, den für die Feuerwehren so existentiell wichtige Nachwuchs", wie es der Bürgermeister ausführte. Er wollte neben Wissen und Erfahrung vor allem auch die Begeisterung und Leidenschaft an die jungen Menschen weitergegeben wissen, mit welcher der selbst gestellte Auftrag, zu "retten, löschen bergen und zu schützen" erfüllt werde. Kreisbrandrat Alfred Tilz, der mit Landrat und Bürgermeister die Ehrung vornahm, machte den Wandel des Feuerwehrdienstes in den 150 Jahren des Bestehens der Neustädter Wehr deutlich, die aus dem Leben der Stadt und darüber hinaus nicht mehr wegzudenken sei. "Es gibt noch viel zu tun", war auch seine Ansage im großen Kreis der Feuerwehrfamilie klar – "wir brauchen Euch" – in der auch Ehrenkreisbrandrat und Ehrenkommandant Gerhard Dollinger die Geehrten beglückwünschte.

hjm