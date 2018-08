Fünf Verletzte durch Pfefferspray: Nürnberger Rentner in Rage

Nach Streit - 63-Jähriger verletzte Unbeteiligte und sich selbst - vor 32 Minuten

SCHWANDORF - Am Freitag gegen 14.55 Uhr geriet ein 63-jähriger Nürnberger aus bislang unbekannten Gründen am Bahnsteig in Schwandorf mit einem zwölf- und einem 21-Jährigen in Streit. Der Frührentner war allerdings nicht unbewaffnet.

Im Verlauf des Streits griff der Frührentner zu einem Pfefferspray und besprühte damit seine beiden Opfer. Als diese in einen nahestehenden Regionalzug flüchteten, setzte der Mann ihnen nach und sprühte mit dem Pfefferspray auch noch in das Zugabteil. Dadurch verletzte er auch zwei unbeteiligte Fahrgäste aus dem Landkreis Cham.

Der Nürnberger setzte sich anschließend in einen Zug in Richtung Nürnberg und fuhr mit diesem zunächst davon. Am Bahnhof Amberg konnte er von einer Streife der Polizei Amberg aufgegriffen und vorläufig festgenommen werden. Der Mann wurde durch sein eigenes Pfefferspray, welches von der Polizei sichergestellt wurde, ebenfalls verletzt.

Nach der polizeilichen Sachbehandlung wurde er wieder entlassen. Gegen ihn wird unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die vier Leichtverletzten am Schwandorfer Bahnhof erlitten leichte Reizungen der Augen und Atemwege. Sie wurden durch den Rettungsdienst versorgt.

