Für 455 Millionen Euro: Münchner Flughafen wird vergrößert

MÜNCHEN - Der Münchner Flughafen wird für eine knappe halbe Milliarde Euro modernisiert und vergrößert, was die Flughafengesellschaft aus eigener Tasche zahlen will. Frühestens soll der geplante neue Flugsteig 2023 in Betrieb gehen.

Für 455 Millionen Euro soll am Münchner Flughafen unter anderem ein neuer Flugsteig gebaut werden. Foto: Peter Kneffel/dpa



Noch vor der vom Flughafenmanagement seit langem geplanten dritten Startbahn soll ein neuer Flugsteig für bis zu zwölf Flugzeuge gebaut werden, wie Finanzminister Albert Füracker (CSU) am Donnerstag mitteilte. Außerdem werden Fluggastkontrollen, Gastronomie und Aufenthaltsbereiche im 1992 eröffneten Terminal 1 umgebaut. Kostenpunkt: 455 Millionen Euro, die die Flughafengesellschaft aus eigener Tasche finanzieren will.

Die ersten vorbereitenden Bauarbeiten sollen noch in diesem Jahr beginnen, in Betrieb gehen wird der neue Flugsteig frühestens 2023. Gedacht ist dieser für internationale Flugverbindungen außerhalb des Schengenraums der EU. Anlass ist die erwartete Zunahme der Passagierzahlen. Füracker ist auch Aufsichtsratschef des Flughafens, der Freistaat Bayern ist der größte Gesellschafter.

