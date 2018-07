Für reinere Luft: Würzburg will kostenlosen ÖPNV testen

Über zwei Tage lang soll die "Straba" in der Innenstadt gratis sein - vor 1 Stunde

WÜRZBURG - Kostenlos mit der Straßenbahn fahren: Das soll in Würzburg vom 14. bis 16. September um 3 Uhr möglich sein. Getestet werden dabei die Akzeptanz der Tram und die Auswirkungen auf die Luftreinheit.

Die Straßenbahn soll in der Würzburger Innenstadt drei Tage lang kostenlos fahren. © dhb



Die Straßenbahn soll in der Würzburger Innenstadt drei Tage lang kostenlos fahren. Foto: dhb



Der Zeitpunkt wäre für Würzburgs Finanzreferent Robert Scheller ideal. Am Freitag, 14. September, einem ganz normalen Schultag, soll die Aktion starten. Am Wochenende ist Stadtfest, zu dem Zehntausende erwartet werden. Kostenlos sollen nur die Linien in der Innenstadt zwischen dem Hauptbahnhof, der Juliuspromenade, Talavera und dem Sanderring sein. Für Außenbezirke wie Heidingsfeld, Grombühl oder Sanderau müssten die Fahrgäste Tickets lösen. Immerhin sollen damit möglichst viele Pkw von der Innenstadt ferngehalten werden.

Die Kosten sind überschaubar. 15.000 Euro Umsatzausfall wären zu erwarten, wenn die "Straba", wie sie in Würzburg heißt, in der Innenstadt kostenlos führe, berichtet die Mainpost. Auf 25.000 Euro wäre der Ausfall für das gesamte Netz gekommen. Doch SPD und ÖDP im Stadtrat verfolgen dieses Projekt nicht weiter. Wenn der Versuch genehmigt wird, soll die Auswirkungen auf die Umwelt, in erster Linie die Luftqualität, und die Nutzung der "Straba" genau dokumentiert werden - um im nächsten Schritt eventuell Konsequenzen daraus zu ziehen.

Immerhin spielt die Straßenbahn in Würzburg jetzt schon eine wichtige Rolle im Nahverkehr. 21 Kilometer lang ist das Streckennetz der fünf Linien. 20 Millionen Fahrgäste zählen die Verkehrsbetriebe für die Würzburger Verkehrsbetriebe pro Jahr.

Lorenz Bomhard Ressortleiter Metropolregion Nürnberg und Bayern E-Mail