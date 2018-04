Fußgänger auf A9 von Sattelzug erfasst und schwer verletzt

HELMBRECHTS/HOF - Ein 25-Jähriger wurde am Donnerstagabend von einem Lkw erfasst, nachdem er bei Helmbrechts auf die Autobahn lief. Mit schweren Verletzungen wurde er per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die A9 musste komplett gesperrt werden.

Am Donnerstagabend ist auf der A9 bei Helmbrechts im Landkreis Hof ein Fußgänger von einem Lkw erfasst und schwer verletzt worden. © NEWS5



Gegen 17 Uhr war ein 58-Jähriger mit seinem Lkw auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Berlin unterwegs, als auf Höhe der Betriebszufahrt bei Ahornberg plötzlich ein Fußgänger auf die Autobahn lief. Der Lkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Fußgänger mit seinem Fahrzeug. Der 25-Jährige wurde schwer verletzt und musste per Rettunschhubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der 58-jährige Lasterfahrer blieb unverletzt. Für die Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme musste die Autobahn über zwei Stunden komplett gesperrt werden. Ein Sachverständiger war vor Ort, um gemeinsam mit der Verkehrspolizei Hof den Unfall zu rekonstruieren. Die Feuerwehr Münchberg sperrte die Autobahn ab und kümmerte sich mit dem technischen Hilfwerk um die Absicherung des Stauendes.

