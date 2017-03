Fußgängerin erfasst und schwer verletzt

Junge Frau in Selb von Ford angefahren - Fahrer übersah Fußgängerin - vor 22 Minuten

SELB - Ein Ford-Fahrer hat am Dienstagmorgen in der Dämmerung eine Fußgängerin übersehen und mit seinem Auto erfasst. Die junge Frau musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 06.30 Uhr hatte die Frau in der Dämmerungszeit in der Hofer Straße in Selb einen Fußgängerüberweg überquert. Ein stadteinwärts fahrender Fordfahrer erfasste die junge Frau. Sie wurde wegen schwerer Verletzungen mit dem Krankenwagen ins Klinikum Hof gebracht.

cob

