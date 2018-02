Gaffer filmt dreist: Doppel-Unfall mit Schwerverletzten auf A3

WÖRTH - Kurz nach der Donaubrücke bei Regensburg stürzte ein Lastwagen auf der A3 Richtung Nürnberg die Böschung hinunter. Am Stauende krachte wenig später ein Transporter beladen mit Pyrotechnik auf einen Lkw. Besonders dreist: Ein Gaffer filmte die Unfallstelle.

Gegen 8.25 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle Regensburg ein Notruf ein, wonach kurz nach der Donaubrücke, zwischen den Anschlussstellen Wörth/Wiesent und Rosenhof, ein Lkw umgekippt und eine Person eingeklemmt sei. Auch ein Rettungshubschrauber wurde alarmiert.

Der Lkw-Fahrer war schwerverletzt und musste durch die Rettungskräfte aus dem Führerhaus gerettet und in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden an dem Lkw beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf rund 25.000 Euro. Für die Bergung des Lkw musste eine Fahrspur gesperrt werden. Ein Gaffer filmte die Unfallstelle aus seinem Lkw. Die Polizei stoppte den Fahrer und verhängte ein Bußgeld.

Im Rückstau ereignete sich kurz vor 10 Uhr ein weiterer Unfall. Ein Kleintransporter war am Stauende auf einen Lkw mit Tieflader aufgefahren. Durch den Unfall waren beide Fahrspuren blockiert, die Autobahn musste in der Folge total gesperrt werden. Die Feuerwehr musste den eingeklemmten Fahrer mit technischem Gerät aus dem Führerhaus befreien. Der Mann wurde ebenfalls schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Kleintransporter war mit Pyrotechnik beladen. Das Stückgut wurde aufwendig umgeladen. Der Sachschaden bei diesem Unfall beläuft sich auf insgesamt 30.000 Euro.

Die Autobahn ist derzeit noch gesperrt, die Dauer der Sperre noch nicht absehbar. Der Verkehr wird aktuell an der Anschlussstelle Wörth/Wiesent ausgeleitet, die Ausfahrt Anschlussstelle Wörth/Ost wurde gesperrt.