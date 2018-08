Vor langer Zeit soll sich hinter diesen Mauern eine grausame Tat abgespielt haben. Eine Gräfin, deren Mann auf einem Kreuzzug starb, verliebte sich in den stolzen Burggrafen Albrecht von Nürnberg, doch ihre beiden Kinder schienen der Verbindung im Wege zu stehen. Also stach sie eines Nachts mit einer goldenen Nadel in die Köpfe ihrer Tochter und ihres Sohnes und erzählte, die beiden seien eines plötzlichen Todes gestorben. Der Graf wollte sie dennoch nicht heiraten, und seit ihrem Tod wandelt die verschmähte Gräfin in einem weißen Gewand durch das Anwesen bei Ipsheim. Man erzählt sich auch, dass viele Jahre lang in der Burg ein Gemälde der Verfluchten hing, das nachts manchmal nur eine leere Leinwand zeigte. © PR/Stadt Ipsheim.