Ganz nach dem Geschmack der Biker

FÜRTH - Das Wetter hätte am Wochenende nicht passender sein können für Frankens wohl beliebteste Motorradmesse: Zur Franken-Bike in der Fürther Stadthalle sind am Samstag und Sonntag rund 6000 Biker gekommen - viele davon mit der eigenen Maschine. Ganz klar, die frühlingshaften Temperaturen machen ja auch wirklich Lust auf mehr für jeden Zweiradfan.

Fühlt sich gut an: Besucher der „Franken-Bike“ sitzen kurz mal auf. © Foto: Armin Leberzammer



Draußen röhren die Motoren, innen blinkt und blitzt der Chrom. Händler von praktisch allen namhaften Motorradherstellern sowie Anbieter von Zubehör geben sich wieder die Ehre auf der Franken-Bike. Manch Messebesucher scheint die erste Ausfahrt so sehnlich gewünscht zu haben, wie Kinder das Erscheinen des Christkinds.

Es nur nicht übertreiben

Doch gleich einer der ersten Stände mahnt zur Vorsicht. Ralf Kriegel und sein Team vom ADAC-Fahrsicherheitstraining sind ja selbst Biker und wissen, wovon sie reden. "Wir alle haben jetzt ein halbes Jahr pausiert", sagt er zu den Besuchern, "und das spüren wir als Trainer genauso wie jeder andere Fahrer." Er erinnert deshalb daran, vor der ersten Fahrt zumindest Reifendruck und Batterie zu prüfen. "Und übertreibt’s nicht gleich mit zu langen Touren", rät er. Sein Tipp, wenn die Fitness noch nicht ausreicht: "Ruhig mal absteigen und zwischendurch zum Auflockern einen Hampelmann machen."

Dazu ist Andrea Hauffe aus Röthenbach an der Pegnitz, zumindest in der Fürther Stadthalle, nicht bereit. Das Spezial-Motorrad für das Schräglagen-Training des ADAC besteigt die 47- Jährige dagegen, ohne zu zögern. Als Ralf Kriegel und sein Kollege dann jedoch die Stützräder anheben und das Bike zu kippen beginnt, ist die erfahrene Fahrerin "überrascht wie viel Schräglage möglich ist." Dabei fährt sie bereits seit 20 Jahren und ist ihrem Mann Oliver, mit dem sie genauso lange verheiratet ist, damit um Längen voraus.

Der hat erst im vergangenen Jahr seinen Führerschein gemacht und erzählt nun augenzwinkernd: "Seitdem komme ich nicht mehr vom Sattel runter."

Bislang haben ihn vor allem die Kosten für das motorisierte Hobby abgeschreckt. "Als Paar braucht man ja alles zweimal", sagt er, bereut aber seinen Einstieg keine Minute. Für dieses Jahr planen die beiden ihren ersten gemeinsamen Motorradurlaub. Das Ziel steht noch nicht fest, aber weiter weg als der Bayerische Wald sollte es nicht sein.

So viel Enthusiasmus sieht Robby Labinsky mit Freude. Schließlich betreibt der 52- Jährige in Fürth das Geschäft "Road Star Motorcycles". Toll sei, dass sich wieder mehr junge Leute fürs Motorradfahren begeistern, meint er.

Technische Neuerungen

"Und wenn sich die heute 16-Jährigen in zwei Jahren eine größere Maschine kaufen, kann es um die Zukunft unserer Branche nicht schlecht stehen." Darüber hinaus hätten technische Neuerungen wie etwa das elektronisch gesteuerte Schräglagen-ABS das Motorradfahren insgesamt sicherer gemacht.

ADAC-Trainer Kriegel stimmt da zwar zu, mahnt aber dennoch jeden Gesprächspartner, sich Zeit zu lassen. "Damit die Autofahrer am Anfang der Saison uns und wir die Autofahrer wieder kennenlernen."

