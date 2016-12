Garagenbrand in Rödental: Vier Fahrzeuge total beschädigt

RÖDENTAL - Am frühen Donnerstagmorgen wurde die Feuerwehr zu einem Garagenbrand nach Rödental im Landkreis Coburg gerufen. Die vier untergestellten Fahrzeuge brannten beim Eintreffen der Einsatzkräfte lichterloh und das Feuer griff bereits auf ein Carport über.

Die vier untergestellten Fahrzeuge kamen bei dem Brand nicht unbeschadet davon. Foto: NEWS5 / Ittig



Gegen 4.23 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Polizei Coburg der Notruf ein. Sofort rückten die Kräfte der Polizei und der Feuerwehr an, doch da stand die Garage in Flammen, das Feuer griff bereits schon auf ein Carport über.

Die vier dort untergestellten Fahrzeuge befanden sich in Vollbrand und wurden teilweise schwer beschädigt. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen, noch bevor auch das nahestehende Wohnhaus in Brand geraten konnte. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 60.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar, doch die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen.

