Gartenhaus-Einbrecher gönnt sich Feierabendbier

Polizei ermittelt wegen kuriosem Vorfall in Hof - vor 38 Minuten

HOF - Eine unliebsame Entdeckung hat ein Schrebergartenbesitzer am Montagabend in seinem Gartenhaus am Schellenberg gemacht. Ein Unbekannter war dort eingebrochen und gönnte sich ein Feierabendbier. Jetzt ermittelt die Polizei.

Der Kleingartenbesitzer bemerkte gegen 22 Uhr, dass im Gartenhaus Licht brannte. Als er der Sache auf den Grund gehen wollte, fiel ihm zudem ein aufgebrochenes Fenster an der Hütte auf.

Im Inneren des Gartenhauses fand er schließlich einen schlafenden Mann. Dieser hatte es sich gemütlich gemacht und wollte offenbar im Schrebergarten übernachten. "Als Einschlafhilfe hatte er sich ein Feierabendbier aus dem Bestand des Eigentümers gegönnt", berichtet die Polizei.

Als der Gartenhausbesitzer den Mann ansprach, flüchtete dieser. Der ungebetene Gast soll etwa 35 Jahre alt gewesen sein. Er hatte kurze Haare, trug einen Schnurbart und hatte einen Rucksack bei sich. Die Polizeiinspektion Hof nahm die Ermittlungen wegen Einbruchs auf.

