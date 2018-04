Gartenhütte bei Bayreuth geht in Flammen auf

BAYREUTH - Am späten Freitagabend kam es am Meranierring in Bayreuth zu einem Feuerwehreinsatz, weil eine Gartenhütte aus unbekannten Gründen in Flammen aufgegangen war. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Obwohl die Feuerwehr schnell vor Ort war, konnten nicht verhindern werden, dass die Hütte den Flammen zum Opfer fiel. Verletzt wurde bei dem Unglück niemand. © NEWS5 / Holzheimer



Gegen 22.35 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Feuerwehr ein Notruf ein, bei dem der Brand einer Gartenhütte des Kleingartenvereins Herzoghöhe gemeldet wurde. Als die Feuerwehr kurz darauf am Meranierring eintraf, von wo das Feuer gemeldet wurde, brannte die Hütte bereits lichterloh. Trotz intensiver Bemühungen konnte nicht verhindert werden, dass das Gebäude am späten Abend komplett ausbrannte. Der Sachschaden wird von der Kriminalpolizei auf 8000 Euro geschätzt. Über die Brandursache konnten zudem noch keine Angaben gemacht werden.

