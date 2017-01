Gaudi-Nacht in Möbelhaus: Anzeige für zwei 19-Jährige

Männer aus Hof hatten es sich in der Schlafzimmerabteilung bequem gemacht - vor 1 Stunde

HOF - Mit einer Anzeigen hat für zwei junge Männer im oberfränkischen Hof eine Gaudi-Nacht in einem Möbelhaus geendet. Laut Polizei vom Freitag hatten sich die 19-Jährigen in der Nacht zum Donnerstag in dem Einrichtungshaus einschließen lassen.

Dann machten sie es sich nicht nur in der Schlafzimmerabteilung bequem, sondern versorgten sich auch noch kulinarisch im Gastronomiebereich des Möbelhauses.

Ihren nächtlichen Auftritt wollten die beiden in einem Internet-Video dokumentieren. Das böse Erwachen kam am Morgen, als sie vom Personal entdeckt wurden. Nun wartet auf das Duo eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs und Diebstahls.

dpa