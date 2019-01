Gefährliche Flucht: Verfolgungsjagd in Coburg

Ohne Führerschein, dafür aber mit Betäubungsmitteln war der 35-Jährige unterwegs - vor 57 Minuten

WEIDHAUSEN/NEUENSORG - Ohne Rücksicht auf Verluste flüchtete am Dienstagnachmittag ein 35-jähriger Thüringer mit seinem Skoda vor einer Verkehrskontrolle der Coburger Polizei in Neuensorg.

In der Lichtenfelser Straße sollte der Fahrer einer Verkehrskontrolle gegen 14 Uhr unterzogen werden. Doch anstatt stehen zubleiben, gab er Gas und fuhr in halsbrecherischer Art und Weise mit seinem Skoda den Polizisten davon.

Minutenlang verfolgten die Beamten den Flüchtigen. Zahlreiche Verkehrsteilnehmer sowie ein Fußgänger wurden durch die rasante Fahrt des 35-Jährigen in Gefahr gebracht wurden, ehe die Polizei das Fahrzeug stoppen konnte.

Bei der Festnahme des Autofahrers gab dieser zu, keinen Führerschein mehr zu besitzen. Außerdem fanden die Beamten der zivilen Einsatzgruppe in dem Fahrzeug kleinere Mengen an Betäubungsmitteln. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs stellte sich zudem heraus, dass die am Skoda angebrachten tschechischen Kennzeichen nicht für das Fahrzeug ausgegeben waren.

Das Fahrzeug wurde als Beweismittel sichergestellt. Nachdem der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde eine Blutentnahme im Klinikum veranlasst. Die Beamten ermitteln nun gegen den 35-jährigen Thüringer wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, einem Verstoß nach dem Betäubungsmittelgesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Ordnungswidrigkeiten nach dem Straßenverkehrsgesetz sowie der Fahrzeugzulassungsverordnung und der Straßenverkehrsordnung.

mt