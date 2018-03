Gefühlt bitterkalt: Minusgrade kehren zurück

Sonne macht das komplette Wochenende über Pause - vor 47 Minuten

NÜRNBERG - Legt den armen Krokussen einen Schal bereit: Das Wochenende wird wieder kalt. Mit dem eisigen Ostwind erreichen wir gefühlte -10 Grad. Erst am Montag steigen die Temperaturen wieder über Null.

Es wird kalt! Bereits am Samstag rutschen die Temperaturen wieder gen Gefrierpunkt. Wir dürfen laut dem Wetterdienst von nordbayern.de mittags mit maximal 3 Grad rechnen. Dazu könnte es bei diesem wolkenverhangenen Tag sogar stellenweise zu Schnee kommen.

Wer trotz des erneuten Wintereinbruchs raus an die Luft will, sollte jetzt genau aufpassen - hier kommen unsere Wochenendtipps!

Bilderstrecke zum Thema

Alle Iren dieser Welt begehen am Samstag den St. Patrick's Day. So auch in Nürnberg. Derweil startet auf dem Hauptmarkt der Ostermarkt und Filmfreaks pilgern in die Meistersingerhalle. Das und noch viel mehr passiert an diesem Wochenende in der Region. Hier sind die Tipps für die kommenden Tage.