Gefühlte 30 Grad: Start ins Sonnenschein-Wochenende!

NÜRNBERG - Das Wochenende heizt uns so richtig ein und es locken nicht nur die Freibäder. Denn auch jede Menge andere Veranstaltungen sind in der Region in den nächsten Tagen geboten.

Traumhaftes Wetter zieht uns an diesem Wochenende wieder nach draußen. Endlich wieder Vitamin D tanken. © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa



Das Thermometer erreicht heute seinen bisherigen Höchststand des Jahres: Laut Wetter.com werden es am heutigen Freitag 27 Grad! Dank der Windstille und eines wolkenlosen Himmels fühlt sich der Tag bereits wie 30 Grad an und somit läuten wir im April direkt den Hochsommer ein.

Das Wochenende steht dem letzten Arbeitstag der Woche in nichts nach: Am Samstag kühlt es zwar ein klein wenig ab, angenehm warm bleibt es aber dennoch: Von morgens bis abends Sonne satt, keine Wolken dazu 23 bis 25 Grad - so meldet es der Wetterdienst von Nordbayern. Auch das Nürnberger Westbad öffnet vorzeitig die Tore. Wem es im Freibad zu nass ist, der muss jedoch nicht verzweifeln. Am Wochenende gibt es genügend andere Events in der Region:

Seinem Namen alle Ehre macht auch der Sonntag: Das Frühstück kann bei bestem Wetter im Freien oder auf dem Balkon genossen werden. Laut dem fränkischen Wetterochs sind dann bis zu 26 Grad drin. Doch Achtung: Mit dem Ende dieser Woche macht auch der wolkenlose Himmel eine Pause. In der Nacht von Sonntag könnten wieder die ersten Tropfen fallen. Daher tagsüber schnell noch einen Besuch am Badesee mitnehmen, auch hier hat die Region einiges zu bieten.

Die neue Woche startet zwar mit Sonne, doch am Montag kehren dann die Wolken zurück nach Franken. Mit im Gepäck sind ein spürbarer Wind und vereinzelte Tropfen. Trotzdem können bis zu 23 Grad erreicht werden. Am Dienstag wird die Wolkendecke wieder dichter und die Sonne schafft es kaum durch dennoch sind 21 Grad immer noch frühlingshaft. Bis es soweit ist lautet die Devise jedoch: Sonne genießen!