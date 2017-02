Gegen Ende der Woche zeigt sich die Sonne

Ostwetterlage bringt kühlere Luft und Wolkenfelder nach Franken - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Wer am Dienstagmorgen mit dem Auto unterwegs ist, sollte den Eiskratzer auspacken - denn die Nacht war wieder einmal frostig. Das große Bibbern bleibt zwar aus, doch die nächsten Tage werden nicht gerade gemütlich. Erst zum Ende der Woche zeigt sich die Sonne.

Am Donnerstag bleiben die Temperaturen zwar um den Gefrierpunkt, doch immerhin verziehen sich die Wolken ein wenig. Foto: Anita Metter



Am Dienstag wird es im Tagesverlauf zunehmend bewölkt und die Temperaturen sinken weiter. Laut Vorhersage von wetter.de ist mit Temperaturen um den Gefrierpunkt zu rechnen, gegen Mittag erreichen die Höchstwerte bis zu 5 Grad. Auch der Wetterdienst von nordbayern.de sagt vor allem Wolken voraus. Auch kleinere Schauer sind im Bereich des Möglichen - die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt bei 30 Prozent.

Leichte Abkühlung, kaum Schnee

Ab Mittwoch wird es noch etwas kühler, in der Nacht und am Morgen zeigt das Thermometer bis zu 4 Grad unter Null an. Auch die Höchstwerte tagsüber fallen auf 1 Grad ab. Wolken und Sonne wechseln sich ab, größtenteils dürfte es aber trocken bleiben.

Auch zum Ende der Woche wird sich daran nicht viel ändern - es wird winterlich kühl, allerdings ohne Schneefall. Und sollten doch ein paar Flocken vom Himmel fallen, bleiben diese nicht lange liegen, berichtet der fränkische Wetterochs.

Seiner Einschätzung nach war der Winter bislang deutlich zu trocken. Nicht nur in Franken, auch bayernweit seien die Grundwasserstände sehr niedrig.

Und der Donnerstag? Da bleiben die Temperaturen zwar um den Gefrierpunkt, doch immerhin verziehen sich die Wolken ein wenig. Sogar die Sonne kann dann vereinzelt rauskommen und für eine erste vorzeitige Ahnung des Frühlings sorgen.