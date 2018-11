Geht fränkische Bob-Fahrerin ins Dschungelcamp?

Olympia-Star Sandra Kiriasis aus Schwaig dementiert heftig - vor 41 Minuten

SCHWAIG - Berichten zufolge soll Olympiasiegerin Sandra Kirias ins Dschungelcamp einziehen. Die 43-Jährige weist die Gerüchte um die Teilnahme zurück.

Die übliche Werbetrommel um die RTL-Show "Holt mich hier raus, ich bin ein Star", die im Januar startet, wird wieder gerührt. Unter anderem das Magazin Stern hatte gemeldet, Sandra Kiriasis, Ex-Olympiasiegerin im Bobfahren, sei eine Kandidatin des "Dschungelcamp".

