Geldsegen für Hohenberg: Japanerin spendet 3,5 Millionen

HOHENBERG - Ein warmer Geldregen aus Fernost ist auf die kleine oberfränkische Gemeinde Hohenberg an der Eger (Kreis Wunsiedel) niedergegangen. Die edle Spenderin hatte einen Grund: Denn ein Produkt aus dem kleinen Örtchen machte sie reich.

Die Japanerin Kazuko Yamakawa hat der oberfränkischen Gemeinde Hohenberg a. d. Eger 3,5 Milllionen Euro geschenkt. © privat



Die Japanerin Kazuko Yamakawa hat dem 1500-Einwohner-Städtchen 3,5 Millionen Euro geschenkt. Mit der Summe wird dort nun ein beispielgebendes Seniorenhaus errichtet.

Mit der Spende hat sie ihre Dankbarkeit gegenüber dem 1500-Einwohner-Städtchen zum Ausdruck gebracht. Mit Stoffen, die dort hergestellt werden, hat sie es in Japan zu großem Reichtum gebracht.

Hier soll das neue Seniorenhaus entstehen: Hidenao Yanagi, japanischer Generalkonsul in München, Bürgermeister Jürgen Hoffmann und Dagmar Schwedt inspizieren das Gelände. © Michael Kasperowitsch



Zu der großherzigen Geste Yamakawas kam es so: Auf einer Europareise Ende der 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts mit Aufenthalten in unterschiedlichen Hauptstädten bekam sie ein Gesichtstuch in die Hand, das die Firma Feiler gefertigt hatte. Die samtene Qualität des Stoffes hatte es ihr so angetan, dass sie die ihren Landsleuten in Japan auf keinen Fall vorenthalten wollte. Obendrein war sie auf der Suche nach einer vielversprechenden Geschäftsidee. Dieses Vorhaben hat ihr dann nicht nur viel versprochen, sondern auch viel gehalten. Kazuko Yamakawa gelang es, das Feiler-Tuch vor allem in der Damenwelt ihrer Heimat als eine Art Gucci oder Prada aus Oberfranken zu etablieren. Heute umfasst die Feiler-Kollektion nicht nur schnöde Seif-Tücher zum Abtupfen des Gesichts oder feuchter Hände. Aus dem Material aus Hohenberg werden feine Schläppchen mit Blumenmuster, Handtaschen, Jacken oder Decken gefertigt. Das ist Kult in Japan.

Den Erfolg verdanke sie, so schrieb die wohlhabende Dame aus Japan kürzlich, den Eigentümern von Feiler, "dem Fleiß ihrer Mitarbeiter, dem Verständnis der Stadt Hohenberg und deren Bürger". Die Begegnung mit Feiler war "Vorsehung und göttliche Fügung". Das Yamakawa Seniorenhaus (YSH) von Hohenberg soll 2018 fertig sein.

