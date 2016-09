Genießen ist angesagt: Der Samstag lockt ins Freie

Zum Wochenbeginn sinken die Temperaturen - davor und danach Sonne pur - vor 50 Minuten

NÜRNBERG - Eine kleine Talfahrt unternimmt das Wetter ab Sonntag mit uns. Doch auch wenn es zwischen Sonntag und Dienstag kühler und nasser werden soll, erwarten uns Ende nächster Woche schon wieder sonnige Aussichten. Schreiben Sie den Sommer also längst noch nicht ab.

Bei 28 Grad am Samstag lockt es sicherlich wieder viele Besucher in die Freibäder. Foto: Nicolas Armer



Nach einem durchweg heiteren Freitag wird es auch am Samstag noch einmal bis zu 28 Grad warm. Zwar ziehen hier und da Wolken auf, Niederschlag ist aber eher unwahrscheinlich. Insgesamt sind also noch einmal ein Abend im Biergarten oder ein Nachmittag im Freibad drin. Das Naturgartenbad hat seinen Betrieb aufgrund des schönen Wetter sogar verlängert. Das sollte doch ausgenutzt werden.

Wer das gute Wetter noch auskosten will, sollte es überhaupt möglichst dieses Wochenende tun. Denn dann wars das auch schon wieder mit trockenem und heiterem Wetter - fürs Erste.

Am Sonntag wird es laut wetter.de regnerisch. Die Sonne kämpft sich dennoch hin und wieder etwas durch die Wolkendecke. Abends können Gewitter entstehen. Die Temperaturen steigen auf maximal 25 Grad.

Der Montag verspricht leider keine Besserung. Es bleibt unbeständig. Mit maximal 19 Grad kühlt es weiter ab.

Aber nicht verzagen: Danach geht es schon wieder raus aus dem Tal. "Am Dienstag beruhigt sich das Wetter (wolkig, kaum mehr Schauer, 21 Grad) und ab Mittwoch ist es dann sonnig, trocken und spätsommerlich warm mit Temperaturen um 28 Grad", verheißt uns der Wetterochs. Der Herbst ist also gefühlt noch weit weg. Einzig die kühlen Nächte - das Quecksilber sinkt auf um die 10 Grad - erinnern uns daran, dass in drei Monaten der Christkindlesmarkt eröffnet wird.

Mit diesem Ausblick starten wir positiv ins kommende Wochenende. Noch ein bisschen planlos? Lasst euch von unseren Wochenendtipps inspirieren.