Schon zum vierten Mal in Folge fanden, über die Landesgrenzen hinaus, die 29. Coburger Designtage in den historischen Hallen des Güterbahnhofes in Coburg statt. Wieder wurde der Fokus auf die Gestaltung in allen Facetten gelegt. Von Nachwuchsdesignern und Startups bis hin zu profilierten Unternehmen waren Alle vertreten, die die Region zum bedeutenden Designstandort machen. © Frank Märzke