Gestohlener BMW aus Fürth in Tschechien aufgetaucht

Bei Tankstelle abgestellt - Polizei nahm weitere Ermittlungen auf - vor 35 Minuten

SCHIRNDING - Seit Anfang Juli wurden in und um Fürth immer wieder hochwertige BMW gestohlen. Nun wurde eines der Fahrzeuge an der tschechischen Grenze bei Schirnding (Lkr. Wundsiedel) aufgefunden. Die weiteren Ermittlungen zu dem Diebstahl dauern noch an.

Immer wieder verschwanden in den letzten Monaten teure Wagen der Marke BMW in Fürth und der Umgebung. Ein Reisender entdeckte nun auf der B 303 bei Schirnding ein verdächtiges Fahrzeug, das in der Nähe der Grenze bei einer Tankstelle auf tschechischer Seite stand.

Die alamierten Schleierfahnder der Polizei Selb überprüften den hochwertigen BMW 535 xDrive mit deutschem Kennzeichen und stellten fest, dass das Fahrzeug in der Nacht vom 13. auf 14. August in Fürth gestohlen wurde.

Die Beamten meldeten den Fund der Kripo Fürth, sowie der tschechischen Polizei. Die zuständigen Beamten nahmen nun die weiteren Ermittlungen zu den Umständen des Diebstahls auf.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.