Getötete Sophia: Trauerfeier in Amberg am Mittwoch

Bischof Bedford-Strohm wird Rede halten - Hunderte Menschen erwartet - vor 1 Stunde

AMBERG - Die Trauerrede für die ermordete Studentin Sophia aus Amberg wird am Mittwoch der evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm halten. Die Anteilnahme ist gewaltig - doch die Beerdigung selbst kann erst später stattfinden.

Überall in Deutschland plakatierten Verwandte und Freunde von Sophia L. Suchanzeigen. © Andreas Sichelstiel



"Wir rechnen mit mehreren Hundert Menschen, die an der Trauerfeier teilnehmen wollen", sagte der Amberger Pfarrer Joachim von Kölichen. Bedford-Strohm, der auch Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) ist, entspreche mit seiner Beteiligung einer Bitte der Angehörigen. Der Vater der Ermordeten war jahrelang Pfarrer an der Paulanerkirche in Amberg, die Anteilnahme an dem Mord der Pfarrerstochter sei entsprechend groß.

Der Mordfall hatte deutschlandweit für Aufsehen gesorgt. Die 28-jährige Studentin Sophia wollte am 14. Juni von Leipzig aus zu ihrer Familie nach Amberg trampen, kam dort aber nie an.

Beerdigung findet erst später statt

Zwei Wochen später fand man ihre Leiche im spanischen Baskenland. Ein in Südspanien festgenommener Lkw-Fahrer steht unter dringendem Verdacht, die junge Frau vermutlich bereits in Oberfranken getötet zu haben. Angehörige des Opfers haben danach schwere Vorwürfe gegen die Polizei erhoben. Die habe viel zu spät die Suche nach der jungen Frau eingeleitet, nämlich erst vier Tage nachdem sie bereits spurlos verschwunden war. Tatsächlich waren es private Ermittlungen des Bruders von Sophia, welche die Polizei auf die richtige Spur führten.

Den Leichnam des Opfers haben die Behörden noch nicht freigegeben. Eine Beerdigung findet laut Amberger Pfarramt deshalb später statt. Der Trauergottesdienst in der Paulanerkirche beginnt um 14 Uhr.

nn/epd