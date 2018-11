Gewaltfreie Kommunikation: "Respektvoll miteinander sprechen"

NEUSTADT/AISCH - „Respektvoll miteinander sprechen – Konflikten vorbeugen“ war Thema der „Fortbildung Gewaltfreie Kommunikation“ an der Berufsschule Neustadt/Aisch. Mediator Sven Schöllmann und Pädagogin Evi Schöllmann, beide Buchautoren, vermittelten die vier Schritte der „GFK“ und gingen auf aktuelle Konflikte ein.

Auch mit praktischen Übungen wurden Berufsintegrationsklassen der Berufsschule Neustadt Methoden der Gewaltfreien Kommunikation (GFK) vermittelt.



Mit der Gewaltfreien Kommunikation (GFK) hat der Psychologe Marshall B. Rosenberg ein einfaches Modell entwickelt, bei dem Worte zu Fenstern werden. Konflikte lassen sich befriedigend und nachhaltig auflösen. Das Modell besteht aus nur vier Schritten (Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis, Bitte) und ist leicht zu erlernen.

Einen ganzen Vormittag beschäftigten sich die beiden Berufsintegrationsklassen intensiv mit dieser Methode. Über das große Vertrauen und Interesse der geflüchteten Schüler und Schülerinnen der Berufsschule Neustadt/Aisch freuten sich Evi und Sven Schöllmann vom Sonnenhaus in Oberstrahlbach sehr. Nach der Begrüßungsrunde kam beim Standpunktspiel gleich richtig Bewegung in die Klasse. Eine verblüffende Erfahrung war für alle, dass man allein mit der aggressiven Motivation „Ich stoße Dich um“ viel leichter aus dem Gleichgewicht kam, wie mit der Defensivstrategie „Ich bleibe stehen“!

Gefühle- und Bedürfniswortschatz

Die Einführung der „GFK-Schritte“ wurde im Verlauf weiter durch verschiedene nonverbale Erfahrungsspiele verstärkt. Weiter ging es damit, Vorwurfssätze ausprobieren und deren Wirkung wahrzunehmen. Mit Arbeitsblättern und dem Gebrauch von Satzstrukturen (Ich bin…, Ich brauche…) wurde ein bildgestützter Wortschatz zu Gefühlen und Bedürfnissen aufgebaut. Schon nach kurzer Zeit waren die Schüler und Schülerinnen in der Lage ihre Konflikte zu verbalisieren.

Nach der Pause versuchte die Gruppe mit dem „Teamlifter“ möglichst rasch einen Turm aus mehreren Holzstücken zu bauen.

Am meisten Zeit verwendeten die Referenden darauf, mit den Schülern aktuelle, ihnen auf den Nägeln brennende Konflikte nach den vier Schritten zu bearbeiten. Hier spürte man ein großes Bedürfnis bei den jungen Flüchtlingen. In der Gruppe wurde gemeinsam nach praktikablen Lösungen für ihre Konflikte gesucht. Ein Ergebnis war, dass zusätzliche eigenverantwortlich Übungsstunden am PC mit Excel organisiert werden oder ein Tutor zusätzlich unter die Arme greift. Für manche traumatisch begründeten Konflikte, wird allerdings professionelle Hilfe mit der vorhandenen Sozialpädagogin angebahnt.

Resümee des Seminars: Konflikte gehören zum Schulalltag – mit „GFK“ lassen sich Unstimmigkeiten im Klassenzimmer und auf dem Pausenhof selbstverantwortlich, befriedigend und nachhaltig auflösen. Davon sind die Teilnehmer am Workshop überzeugt.

