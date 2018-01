Gewalttätiger Diebstahl auf A9: Polizei fahndet nach Tätern

Unbekannte stahlen Elektrogeräte von Lkw-Ladefläche und flüchteten - vor 4 Stunden

BERG - Die Polizei sucht mehrere Männer, die in der Nacht zum Mittwoch auf der A9 in der Nähe von Hof einen Lastwagenfahrer überfielen und mehrere Fernseher von seiner Ladefläche mitgehen ließen. Die Beamten bitten um Mithilfe und mahnen Autofahrer zur Vorsicht.

Gegen 2.40 Uhr beobachtete ein Lastwagenfahrer die Unbekannten am Autohof Berg im Landkreis Hof, wie sie die Plane seines Aufliegers aufschlitzten und mehrere Fernseher von der Ladefläche erbeuteten. Als sie ihn bemerkten, ergriffen die Diebe mit einem Transporter die Flucht. Dabei verletzten sie den Lastwagenfahrer, der sich ihnen in den Weg gestellt hatte. Der 62-Jährige verständigte die Polizei und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung fanden die Beamten kurze Zeit später bei der Anschlussstelle Naila/Selbitz den zurückgelassenen Iveco-Transporter der Diebe. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Kriminalbeamte aus Hof haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Hinweise. Wer hat Fußgänger und/oder verdächtige Fahrzeuge im Raum Naila/Selbitz beobachtet?

Autofahrer in diesem Bereich werden gebeten, keine ihnen unbekannte Anhalter mitzunehmen und bei verdächtigen Beobachtungen umgehend die Polizei über den Notruf 110 zu verständigen. Hinweise zum Diebstahl und auf verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge nimmt die Kriminalpolizei Hof unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 entgegen.

