Gewaltverbrechen: Nachbarin findet Leiche in Reihenhaus

Polizei nimmt noch am Abend Tatverdächtigen (65) fest - vor 19 Minuten

WUNSIEDEL - Ihr Körper war übersät mit Verletzungen: Eine Nachbarin entdeckte in einer Wohnung im Wunsiedler Norden am Donnerstagnachmittag die Leiche einer Frau. Noch am Abend nahm die Polizei einen Verdächtigen fest.

Alles spricht derzeit für ein Gewaltverbrechen: In einer Wohnung im Norden Wunsiedels wurde an Fronleichnam die Leiche einer Frau gefunden. Dabei handelt es sich "höchstwahrscheinlich um die 73-Jährige Bewohnerin", heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Eine Nachbarin entdeckte die tote Frau, die offenbar zuvor angegriffen wurde. Der Körper weise "massive Verletzungen auf", so das Polizeipräsidium Oberfranken.

Nur wenige Stunden später griff die Polizei zu - und nahm einen 65 Jahre alten Mann in dem Reihenhaus fest. Er ist dringend tatverdächtig. Noch ist die Identität der Toten nicht zweifelsfrei geklärt, auch deshalb arbeitet die Spurensicherung im Norden Wunsiedels noch auf Hochtouren.

