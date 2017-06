Gewaltverbrechen: Nachbarin findet Leiche in Treppenhaus

WUNSIEDEL - Ihr Körper war übersät mit Verletzungen: Eine Nachbarin entdeckte im Treppenhaus einer Wohnung im Wunsiedler Norden am Donnerstagnachmittag die Leiche einer Frau. Den Lebensgefährten der Toten trafen die Beamten kurz darauf in deren Wohnung an.

Gegen 15.45 Uhr entdeckte eine Nachbarin eine Leiche in einem Wunsiedler Reihenhaus. Foto: NEWS5 / Fricke



In einer Wohnung im Norden Wunsiedels wurde an Fronleichnam die Leiche einer Frau gefunden. Eine Nachbarin entdeckte die tote Bewohnerin gegen 15.45 Uhr auf der Treppe im Inneren des Zwei-Parteien-Hauses.

"Die Tote konnte mittlerweile als die 73-jährige Bewohnerin des Reihenhauses identifiziert werden", heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Bisher steht außerdem fest, dass die Frau durch massive Gewalteinwirkung mit einem Werkzeug auf den Kopf schwer verwundet wurde. Sie erlag schließlich ihren Verletzungen.

Kurz nachdem die Beamten vor Ort eintrafen, nahmen sie den 65 Jahre alten Lebensgefährten der Frau fest. Der tatverdächtige Mann hielt sich in der Wohnung der Toten auf - laut Polizei war er deutlich alkoholisiert. Bei seiner Festnahme zeigte er keinen Widerstand, noch am selben Abend wurde er polizeilich vernommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erging Untersuchungshaftbefehl gegen den 65-Jährigen wegen des Verdachts des Totschlags. Mittlerweile befindet der Mann sich in einer Justizvollzugsanstalt. Eine Obduktion der Leiche soll nun den Todeszeitpunkt und nähere Umstände klären.

Der Artikel wurde am 16. Juni um 14.22 Uhr aktualisiert.

