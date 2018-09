Gewinner- und Verlierer: Wo Franken hinterherhinkt

Während die Region München boomt, hat man etwa im Fichtelgebirge schwer zu kämpfen - vor 51 Minuten

NÜRNBERG - Wer sich in Bayerns Landratsämtern umhört, könnte denken, im Freistaat gebe es keine Verliererregionen, so positiv äußern sich die Landräte. Und doch gibt es Gegenden in Bayern, die deutlich weniger gewinnen als andere.

Verliert das Fichtelgebirge den Anschluss? Die Bevölkerungsprognosen sehen düster aus, doch immerhin die Wirtschaftszahlen werden wieder positiver, die Stimmung bessert sich. © Foto: A. Hub/Tourismuszentrale Fichtelgebirge



Verliert das Fichtelgebirge den Anschluss? Die Bevölkerungsprognosen sehen düster aus, doch immerhin die Wirtschaftszahlen werden wieder positiver, die Stimmung bessert sich. Foto: Foto: A. Hub/Tourismuszentrale Fichtelgebirge



"Vor 20 Jahren waren wir sicher eine Verliererregion", räumt Karl Döhler, Landrat von Wunsiedel, ein. Zwischen 1993 und 2005 hat die Fichtelgebirgsregion ein Drittel ihrer Arbeitsplätze verloren, von 36.000 ging es herab auf 24.000. Schuld war der Niedergang der Textil-, Porzellan- und Glasindustrie.

Zuerst litt die Region darunter, der hinterste Winkel der westlichen Welt vor dem Eisernen Vorhang zu sein. Der kurzen Euphorie nach der Wiedervereinigung folgte die verstärkte Talfahrt durch die Abwanderung der Industrie nach Osteuropa und China.

Von den mehr als 109.000 Einwohnern, die 1950 noch im Kreis Wunsiedel lebten, sind knapp 73.000 übrig, vor allem junge Menschen haben das Weite gesucht, um anderswo attraktive Arbeitsplätze zu finden.

Haushalt nicht genehmigt

Die Kommunalfinanzen im Landkreis pfiffen aus dem letzten Loch, Gewerbe- und Einkommensteuereinnahmen waren ebenso weggebrochen wie wegen des Bevölkerungsrückgangs auch Schlüsselzuweisungen. Es gab Jahre, in denen bis zu 14 der 17 Landkreiskommunen keinen genehmigten Haushalt hatten.

Doch schon ab dem Jahr 2004 ging es langsam wieder aufwärts mit der Fichtelgebirgsregion, meint Landrat Döhler. "Ab diesem Zeitpunkt haben wir 80 Prozent Förderung für die Dorferneuerung bekommen. Die Gemeinden haben dadurch wieder begonnen, attraktive Dorfplätze zu gestalten, Dinge wieder herzurichten."

Durch die Förderoffensive Nordostbayern wird zudem die Wiederbelebung der Ortskerne und der dortigen Leerstände bis zum Jahr 2020 mit 90 statt sonst 60 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten gefördert.

Döhler freut sich auch über die Arbeitsplätze, die der Freistaat geschaffen hat. Rund 150 Mitarbeiter kümmern sich im 2011 geschaffenen Scanzentrum in Wunsiedel darum, dass Millionen von Steuererklärungen pro Jahr in die digitale Form überführt werden.

"In den letzten Jahren haben hier vier, fünf neue Cafés aufgemacht, auch einige geschlossene Wirtshäuser haben wieder geöffnet. Durch solche Entwicklungen glauben die Menschen wieder daran, dass es hier aufwärts gehen, dadurch trauen sich die Kreativen aus der Region auch wieder was zu", meint Döhler.

Von den Bevölkerungs- und Wirtschaftszahlen der besten Zeit ist man zwar noch weit entfernt, doch immerhin sind im Landkreis in den vergangenen Jahren 3000 neue Arbeitsplätze entstanden. "Wir sind auf einem guten Weg, die Stimmung ist wieder sehr viel besser", betont Döhler.

"Deutliche Schieflage"

Die positive wirtschaftliche Entwicklung will natürlich auch der Grünen-Landtagsabgeordnete Markus Ganserer nicht verleugnen. Als Mitglied der Enquete-Kommission "Gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Bayern" ist er gut eingearbeitet in das Thema.

"Zu gleichwertigen Lebensverhältnissen gehören nicht nur Arbeitsplätze und Autobahnen. Dazu gehören auch weiche Standortfaktoren, Freizeit- und Kultureinrichtungen, Hallenbäder, der Erhalt kleiner Krankenhäuser, natürlich auch Schulen, Nahverkehr und Nahversorgung vor Ort — und da gibt es eine deutliche Schieflage in Bayern", meint Ganserer.

Die Gebiete an der ehemaligen innerdeutschen Grenze und in der Nähe zu Tschechien, aber auch die Flächenlandkreise in Westmittelfranken und Schwabach hätten erheblichen Nachholbedarf. "Wir brauchen einen bayerischen Gleichwertigkeitsbericht, der regelmäßig erstellt wird", fordert Ganserer.

Vor allem den Breitbandausbau kritisiert er heftig: "Da wird viel Geld in eine alte Technologie investiert, in den Ausbau von Kupferleitungen. Das ist ein schneller Ausbau des langsamen Internets. Jetzt brauchen wir schnell ein zweites Programm für wirklich schnelles Internet."

Das verlangt auch die SPD-Landesvorsitzende Natascha Kohnen. "Wir brauchen Glasfaser, so wie es die Schweden machen, wo jedes Haus einen Glasfaseranschluss hat. Das zieht Unternehmen an. Und wir müssen den öffentlichen Nahverkehr verbessern. Man braucht stündlich einen Bus in die Dörfer", sagt sie.

"Wenn wir nicht ganz konsequent gegensteuern und mit den Zuschussstrukturen den ländlichen Raum fördern, wird die Schere immer weiter auseinandergehen. Die Leute gehen nicht von selbst in den ländlichen Raum", betont Joachim Hanisch von den Freien Wählern, der mit Ganserer in der Enquete-Kommission war.

Trotzdem, die positive wirtschaftliche Entwicklung kann keiner verhehlen. Selbst der Landkreis Wunsiedel hat eine Arbeitslosenquote von gerade einmal 4,3 Prozent, die Stadt Hof (5,9 Prozent) ist neben Schweinfurt (6,0) bayerisches Schlusslicht. Von einer Arbeitslosenquote von 15 Prozent hat man sich in Hof zwar schon lange verabschieden können, weniger Geld als anderswo in Bayern haben die Einwohner der Stadt aber dennoch. Das verfügbare Einkommen der privaten Haushalte lag im Jahr 2015 pro Einwohner bei 20 367 Euro, weit entfernt vom Spitzenreiter Starnberg (34 890 Euro). "Natürlich sind wir nicht Freising oder Starnberg — so hohe Mieten wollen wir aber auch gar nicht", betont Hofs Oberbürgermeister Harald Fichtner (CSU).

Schon die Textilindustrie in Oberfranken sei eine klassische Niedriglohnindustrie gewesen. Dafür habe man zwar nach dem Niedergang Ersatz geschaffen, aber eben vor allem in Branchen wie der Logistik oder in Callcentern, die auch keine hochbezahlten Jobs bieten.

"Mittlerweile setzen wir aber ganz gezielt auf die Ansiedlung von hochqualifizierten Arbeitsplätzen, etwa mit dem Digitalen Gründerzentrum oder dem Automobiltechnikum", erläutert Fichtner.

Ganz andere Herausforderungen hat derweil der oberbayerische Landkreis Ebersberg. In den vergangenen Jahren ist der Kreis pro Jahr um knapp 2000 Einwohner gewachsen. Bis 2036 wird ein Wachstum von 16 Prozent prognostiziert.

"Wir profitieren natürlich von der Wirtschafts- und Anziehungskraft Münchens, von den Autobahnen, der Nähe zum Flughafen, zwei S-Bahn-Strängen", sagt der Ebersberger Landrat Robert Niedergesäß. Gleichzeitig gebe es aber keine wirklichen Global Player, die Wirtschaft sei breit aufgestellt und dadurch krisensicher.

Mit dem Wachstum kommen besondere Herausforderungen: Ständig werden neue Kinderbetreuungsplätze gebraucht, der Kreis baut ein fünftes Gymnasium und ein Berufsschulzentrum. Der Regionalbusverkehr soll deutlich ausgeweitet werden.

"Es wird immer dichter. Das Ortsbild verändert sich natürlich schon, das ist sichtbar. Es wird enger und man baut mehr in die Höhe", erklärt Niedergesäß.

Viele Münchner ziehen in den Landkreis, weil hier die Mieten noch günstiger sind als in der Landeshauptstadt, mittlerweile aber auch schon zu teuer für manche Bevölkerungsschichten. "Es gibt Verdrängungseffekte in Richtung Mühldorf oder Rosenheim", räumt Niedergesäß ein.

Dynamik so groß wie nie

"Die Dynamik ist so groß wie noch nie. Ich erwarte, dass wir in den nächsten zehn bis 20 Jahren mehr als 400 000 Einwohner haben werden. Jetzt sind es 343.000", sagt Christoph Göbel (CSU), Landrat des Landkreises München. Das liege vor allem am ständig steigenden Fachkräftebedarf, der sogar noch stärker steigt als die Bevölkerungszahl. "Wir haben eine stetig steigende Zahl an nicht zu besetzenden Stellen", verdeutlicht Göbel.

Der Münchner Landrat wünscht sich Investitionen in gewaltige Verkehrsinfrastruktur-Projekte, die aus der stark auf München ausgerichteten Region ein polyzentrales Gebiet machen, in dem sich auch Städte wie Landsberg, Landshut oder Rosenheim noch mehr entwickeln. "Die Linien laufen alle auf München zu. Wir brauchen mehr tangentiale Angebote", fordert Göbel. "In Berlin sagt man da schnell, die Münchner kriegen den Hals nicht voll. Aber eine Lokomotive, die ziehen soll, muss eben auch befeuert werden", betont Göbel die Bedeutung Münchens für das Land.

Für den Landkreis Wunsiedel sagt die Bevölkerungsprognose dagegen einen Schwund von 15,3 Prozent bis 2036 voran. Glauben will Landrat Karl Döhler daran trotzdem nicht. "2012 wurde uns gesagt, dass wir im Jahr 2020 nur noch 61 400 Einwohner haben würden. Jetzt sind wir bei 73 400, zuletzt ist die Bevölkerung sogar wieder um ein paar Hundert angestiegen. Die Prognosen werden beständig besser", sagt er.

Und die Münchner Verhältnisse sehne man sich im Fichtelgebirge ohnehin nicht herbei, betont Döhler: "Wer die Straßenbahn um 2.30 Uhr braucht, der ist bei uns falsch. Wir haben aber 73 000 Menschen hier, die sagen: So wie in München am Stachus möchte ich nicht leben. Wir haben Natur, Schulen, Kultur, die Autobahn und alles, was wir brauchen."

Martin Müller