Gewitter-Alarm am Samstag: Wochenende wird nass

NÜRNBERG - Nach den heißen vergangenen Tagen steht Franken und der Oberpfalz ein nasses Wochenende bevor: Regen und Gewitter halten in der Region Einzug und sorgen für etwas Abkühlung. Doch ab Montag arbeitet das Wetter dann auf einen Hitze-Rekord hin, bis zu 33 Grad sind möglich.

22 Grad und Regenschauer - diese Tragesprognose hat man schon längere Zeit nicht mehr bei den Wetterexperten gesehen. Laut wetter.com ist die Regenwahrscheinlichkeit am Samstag durchgehend hoch, überwiegend liegt sie bei 90 Prozent. Der fränkische Wetterochs geht von schwülen Luftmassen aus, bis zu 28 Grad sollen demnach drin sein. Dennoch spricht er von lokalen Wolkenbrüchen mit Hagelschauern, sogar Überflutungen sind möglich. Vom Deutschen Wetterdienst gibt es bisher jedoch keine amtliche Unwetterwarnung. Doch egal ob Sonne oder Regen, wir haben für euch genügend Wochenendtipps zur Auswahl:

