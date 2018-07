Gewitter am Wochenende: Wolken und Schauer über Franken

Am Samstagabend können erste Schauer über die Region ziehen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Nun heißt es: Noch mal schnell ins Schwimmbad oder Eisessen gehen. Am Wochenende drohen Schauer und Gewitter, die deutlich kühlere Luft mit sich bringen.

Auch am Samstagabend legt die Sonne erst mal eine Pause ein - Regen und Gewitter sind angesagt. © Horst Linke



Der Freitag startete sonnig. Laut wetter.com soll das über den ganzen Tag so bleiben. Bis in den Nachmittag herrscht bei etwa 29 Grad perfektes Badewetter. Weniger erfreulich für Sonnenanbeter wird dann allerdings das Wochenende. Was ihr dennoch unternehmen könnt? Wir haben da einige Tipps:

Der Wetterochs erklärt, dass einige Wettermodelle vor allem für Samstag teilweise starke Gewitter vorhersagen. Nach etwa 28 Grad am Mittag, kommt es am Abend zu ersten Schauern. Auch der Wetterdienst von nordbayern.de bestätigt diese These. Die Prognose von wetter.de macht zumindest für den Sonntag noch Hoffnung: Nach möglichen Regenschauern am Vormittag, soll es im weiteren Verlauf des Tages trocken, wenn auch bewölkt bleiben.

In der neuen Woche geht es wettertechnisch wieder bergauf: Die Höchsttemperaturen liegen bei 28 Grad, mit Regen ist nicht zu rechnen, prognostiziert wetter.com. Auch einzelne lockere Wölkchen stören die Sommeridylle nicht.

