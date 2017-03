Gewitter im Anflug: Der Donnerstag wird nass

Temperaturen fallen nachts unter Gefrierpunkt - Sonne erst wieder am Freitag - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Obwohl der Donnerstag Frühaufsteher mit einem Sonnenaufgang belohnte, zeigt er sich anschließend von seiner ungemütlichen Seite. Dicke Regenwolken hängen über der Region, Gewitter sind möglich. Ab Freitag hat Petrus dann aber endlich Erbarmen mit den Franken.

Regen, Regen und noch mal Regen: Auch wenn den Enten die Schauer nichts auszumachen scheinen, planscht es sich bei Sonnenschein doch etwas besser. © dpa



Wie bereits in den letzten Tagen kann sich auch am Donnerstag die Sonne in Franken nicht durchsetzen. Bei Höchstwerten um die 12 Grad entladen sich starke Schauer und Gewitter, wie der fränkische Wetterochs prophezeit. Mitunter fegen auch heftige Windböen durch die Region.

Am Freitag zeigt sich die Sonne dann pünktlich zum Wochenende etwas öfter. Trotz einiger Wolken soll das Wetter heiter bleiben, bei Höchstwerten um die 12 Grad. Lediglich der mäßige Wind bleibt uns aus den letzten Tagen erhalten.

Für das Wochenende stehen die Prognosen noch nicht ganz fest: Der Wetterdienst von nordbayern.de hat jedoch eine gute Nachricht. Die Wahrscheinlichkeit für Sonnenschein liegt endlich mal wieder über der Regenwahrscheinlichkeit. wetter.de erwartet am Samstag acht Sonnenstunden - die Sonnenbrille hat also endlich wieder ihren großen Auftritt. Nachts wird es mit bis zu -2 Grad zum Sonntag dann aber noch bitterkalt.

Laut dem fränkischen Wetterguru startet die kommende Woche auch recht freundlich: Meist ist es heiter und es bleibt niederschlagsfrei. Die Sonneneinstrahlung ist nun schon wieder recht kräftig, um 16.30 Uhr steht die Sonne noch so hoch wie im Dezember am Mittag. Die Temperaturen bleiben im zweistelligen Bereich, sinken nachts aber weiter unter den Gefrierpunkt.