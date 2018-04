Gewitter, Regen und Sahara-Sand ziehen über Franken

Unwetterwarnungen für Deutschland sorgen teils für trübe Aussichten - vor 28 Minuten

NÜRNBERG - Der April bleibt seinem Motto treu und macht, was er will: Milde und feuchte Luftmassen können sich am Dienstagabend zu gewittrigen Regenfällen entwickeln. Und auch sonst vernebelt uns etwas die Sicht: Sahara-Sand wirbelt zu uns.

Der Dienstagabend könnte recht ungemütlich werden: Laut Wetterochs nähert sich eine Kaltfront, die anfangs für bewölktes Wetter sorgt und im Laufe des Abends Schauer und auch Gewitter mit sich bringen kann.

Es könnte also noch ein richtiges Donnerwetter geben: Im Süden, Westen und in der Mitte Deutschlands sind nach dem Warnlagebericht des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Unwetter mit Starkregen möglich. In weiten Teilen Deutschlands können sich milde und recht feuchte Luftmassen zu teils kräftigen Gewittern entwickeln - es wird also krachen.

Und wenn beim Blick in den Himmel eine eher trübe Sicht herrscht, ist Sahara-Sand schuld: Der Wüstensand wirbelt nach Angaben des DWD derzeit aus dem Süden und Südwesten nach Mitteleuropa und kann zur Wolkenbildung beitragen. Da in den kommenden Tagen gebietsweise Regenschauer, Gewitter und sogar Starkregen drohen, könnten diese Staubpartikel laut dpa ausgewaschen werden und nach dem Regen als feine Schicht auf der Oberfläche von Autos, Terrassen oder Dächern liegen bleiben.

Am Mittwoch können wir uns wieder auf Höchsttemperaturen von 20 Grad freuen. Dazu weht ein schwacher Wind (15 km/h) aus Ostsüdost, der frische Böen (30 km/h) mitsichbringt. Nun lässt sich auch die Sonne wieder länger sehen - etwa sieben Stunden scheint sie für uns, wie wetter.de berichtet.

Ab Donnerstag bleibt es nach Informationen des Wetterdienstes von nordbayern.de tagsüber weiter angenehm warm mit zweistelligen Temperaturen von 16 bis 22 Grad. Am Abend kühlt es ab auf 8 Grad.

Wann und wo am kommenden Wochenende Schauer fallen, ist je nach Wettermodell noch unterschiedlich. Sicher ist daher nur: Es ist April - und dieser macht seinem Namen alle Ehre. Er bleibt unbeständig und wechselhaft. Die gute Nachricht aber ist: Zwischen Regenschauern und Gewittern gibt es immer wieder trockene und sogar heitere Abschnitte.