Gewitterfront im Anmarsch: Dienstag rumpelt's in Franken

NÜRNBERG - Die in den letzten Tagen so aktive Sonne macht eine kurze Verschnaufpause: Eine Kaltwetterfront aus Spanien bringt ab morgen Gewitter zu uns - zum Ende der Woche wird es aber wieder sonnig.

Bevor am Wochenende der sonnige Frühling zurückkehrt, müssen sich die Franken am Donnerstag erst einmal durch Regen und Gewitter kämpfen. © Patrick Pleul/dpa



Am Dienstag vermiest das Wetter uns die ansonsten so schönen letzten Tage. Von Spanien aus nähert sich eine Kaltfront, die anfangs für bewölktes Wetter sorgt und im Laufe des Nachmittags Schauer und Gewitter mit sich bringt. Der Wetterochs geht von knapp 15 Grad aus, was eigentlich noch die beste Wetternachricht darstellt. Der deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern, teils mit Sturmböen, Starkregen und Hagel.

Doch schon am Mittwoch schaut das Wetter ganz anders aus, denn Schauer und Gewitter nehmen eine kurze Auszeit. Der Wind ist zu Beginn noch recht schwach, frischt aber ebenfalls am Nachmittag deutlich auf. Morgens ist es bei 8 Grad zwar noch etwas windig, das ändert sich über den Tag leider auch kaum. Allerdings wird es Mittags mit fast 20 Grad wenigstens angenehm warm und es bleibt größtenteils wolkenfrei.

Ab Donnerstag sind die Schauer und Gewitter laut wetter.com dann endgültig verbannt - morgens ist es bei 12 Grad noch leicht bewölkt, über den Tag droht auch wieder Regen. Mit 22 Grad wird es immerhin angenehm warm, dazu weht ein schwacher Wind aus Südost. Gegen Freitag melden sich laut dem Wetterdienst von Nordbayern.de bei ähnlichen Temperaturen die Regenwolken zurück, ab Samstag sinkt jedoch die Regenwahrscheinlichkeit auf nahezu null. Bei rund 18 Grad und ohne viel Wind bleibt es in der Sonne allerdings angehm, sofern sie zwischen den vereinzelten Wolken durchblitzt. Jetzt muss bis dahin nur noch die Woche erfolgreich überstanden werden.